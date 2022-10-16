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松山彩虹橋下「LOVE地標」被河水滅頂　恐怖對比照曝光

▲▼驚人對比照！基隆河暴漲 彩虹橋下「LOVE」地標差點沒了。（圖／翻攝自臉書／Brian Ting-Chen Lu）

▲基隆河暴漲，彩虹橋下地標「LOVE」幾乎滅頂，對比照驚呆網友。（圖／翻攝自臉書／Brian Ting-Chen Lu）

記者趙蔡州／綜合報導

受輕颱尼莎外圍環流及東北季風共伴效應影響，台北市各地16日紛紛傳出淹水災情。有網友表示，基隆河因為暴雨導致水位暴漲，導致位在松山區河堤上的彩虹橋愛情廣場大淹水，甚至地標之一的「LOVE」幾乎要完全消失在水中，畫面讓不少直呼好恐怖。

原PO在個人臉書分享，松山區彩虹橋愛情廣場的淹水照片，可以看見以往乾淨的步道與LOVE地標，都被泥黃色的河水完全覆蓋，甚至LOVE字樣幾乎要滅頂。他直呼，下了一整天的雨沒有停過，基隆河都大淹水了，河堤LOVE都要被淹沒了，擔心若雨繼續下不停，有可能會滿到街上。

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至於尼莎颱風現況，中央氣象局16日晚間表示，尼莎颱風強度暫時維持不變，但在不斷往西的移動過程中，強度可能再增強，暴風半徑仍有擴大趨勢。降雨趨勢部分，16日晚間到17日晚間都要嚴防豪大雨，特別是北北基桃和宜蘭，東北風下來，迎風面會有明顯降雨，另外雖然颱風遠離，明天仍有9到12級強陣風。

輕颱尼莎外圍環流與東北季風為台灣帶來大雨，經濟部水利署一度針對台北、新北、基隆等逾10個區域發布淹水警戒，不過自16日晚間雨勢趨緩後，許多地區淹水、暴漲的河水均已逐漸消退，截至16日晚間11點30分，只剩基隆市仁愛區維持二級淹水警戒。

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