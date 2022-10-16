馬斯克認了！曾試圖緩解烏俄衝突　「但很顯然失敗了」

▲全球首富馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

特斯拉創辦人、全球首富馬斯克（Elon Musk）日前被爆出，私底下曾與俄羅斯總統普丁通話，他事後對外否認此事。不過，馬斯克15日又在推特留言坦承，自己曾試著緩解烏克蘭的局勢，但很顯然失敗的。

馬斯克先前曾表示，SpaceX不能無限期地為烏克蘭星鏈（Starlink）服務提供資金，可能會考慮停止服務，但在各界關切之下，他15日又在推特發文表示，「見鬼！…雖然星鏈仍在虧損，而且其他公司正爽拿納稅人的數十億元，但我們仍將繼續免費為烏克蘭政府提供資金。」

檔案共享網站「Megaupload」創辦人金達康（Kim Dotcom）就批評馬斯克，此舉形同支持美國在烏克蘭的代理人戰爭，「換句話說，你會繼續支持美國在烏克蘭的代理人戰爭，儘管你相當清楚這一點，而且美國的代理人戰爭有引發核戰的風險，我們相信你會解決一切的。」

▲馬斯克在推特回文承認曾試圖緩解烏俄衝突。（圖／翻攝自推特）



馬斯克回覆，「你做也不是，不做也不是，我想我可能做不好。」金達康說，「我們愛你，你知道的，許多人都非常尊敬你，我也相信你，由於美國魯莽的外交政策，我們正面臨核戰，你知道這是個大問題，為了人類利益，我們必須把個人利益放一邊。」

馬斯克最後則回應，「我盡我最大的努力來緩和局勢，但很顯然失敗了。」

馬斯克先前說，為維持對烏克蘭的衛星服務，星鏈網路每月開支將近2000萬美元，迄今已花費8000萬美元，他稱這是在「燒錢」。

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