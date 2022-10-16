精液射進女學生球鞋！暖男老師成變態狼師　深夜體育館幹壞事

▲受害的小學女童並未發現球鞋「被加料」，疑似是嫌犯在事後曾進行處理。（示意圖／pakutas）

記者王佩翊／編譯

日本千葉縣一名小學男老師因涉嫌在深夜的學校體育館內，對著女學生的球鞋打手槍，同時將精液射在鞋內，並將全程用手機錄影，8日被依毀損物品罪逮捕。警方表示，該名男老師是因為其他的偷拍事件遭到調查，沒想到竟在他的手機內搜出一系列偷拍與猥褻影片，相關案件才因此曝了光。

根據《週刊女性》報導，現年28歲的小學老師小澤正彥任職於千葉縣松戶市立小學，他6月3日晚間10時左右，趁著學生都已經放學，在四下無人的體育館內，往女學生的球鞋射精，並將整個過程用手機拍下。警方表示，由於事後被害女學生並沒有發現犯行，因此不排除嫌犯在犯案後，已自行將精液擦拭乾淨。

小澤正彥畢業於日本體育大學，2020年4月開始在該校擔任特聘教師，並在2021年順利升格為正式教師，同時擔任高年級班級的導師。嫌犯平時工作認真，幾乎不會遲到或缺勤，態度十分認真，非常受到學生歡迎，雖然對男學生比較嚴格，對女學生比較溫柔，但是也未曾出現過不適當的身體接觸。

警方表示，由於嫌犯涉及其他偷拍案件，因此前往他家進行搜查，並沒收手機，結果就在手機中搜出這段球鞋射精影片，影片同時也拍到嫌犯身體的一部份。而嫌犯8日被依毀損物品嫌疑逮捕，他被逮後也隨即坦承犯行。

令人震驚的是，小澤正彥犯案的當月才剛跟女友結婚，原本應該是甜蜜的新婚生活，沒想到加班不回家的他卻在學校做出猥褻行為。而警方最一開始調查的偷拍事件雖然與該小學無關，但受害人卻同樣也是未成年女性。

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