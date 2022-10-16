二樓有1200多本藏書！五方食藏大稻埕店新裝登場　供應全日早午餐

▲五方食藏大稻埕店天井，由「回春植栽Vivify Plants」規劃為鹿角蕨秘境。（圖／五方食藏提供）

記者黃士原／台北報導

關注友善土地與小農旬鮮食材的TAKE FIVE五方食藏，在大稻埕以一年時間藉由快閃計畫傳達美味與理念之後，自2022年9月底換上新裝，入口處延續舊城區樣貌的磚牆、室內杉木天花板與日本檜木家具融蘊的木質調香氣，及老件家具留住時光的美好，並供應全日早午餐，280元至380元。

▲五方食藏大稻埕店新裝登場，供應全日早午餐。（圖／五方食藏提供）

五方食藏大稻埕店店內設計規劃由「齊右設計」設計師任佳倫、鄭匡佑操刀，以大稻埕街區元素融合五方食藏的飲食生活美學。入口處牆面挑選接近亭仔腳與左鄰右舍共用牆面色澤與質感相近的仿舊火頭磚，搭配黑鐵玻璃門扉及冷藏展示櫃營造出新舊融合樣貌。設計師保留原本硅藻土施做的牆面、特意露出的杉木屋樑、天花板以及磨石子地面，變身麵包陳列櫃的老件餐櫃……延續經過歲月更迭仍具無限迷人的時代美感與韻味。

▲五方食藏大稻埕店開放廚房搭配日本檜木長吧。（圖／五方食藏提供）

舊時大稻埕街屋呈長條形結構，以「前店後住」的配置擁有店面、倉儲與居住的功能，中間的天井兼具採光與保留隱私功能。五方食藏大稻埕店的天井，由「回春植栽Vivify Plants」規劃為鹿角蕨秘境，以鹿角蕨為主，隨季節搭配龜背芋、琴葉榕、黃金橡膠樹、觀音棕竹、玉芙蓉、Majus鹿角蕨、小天使蔓綠絨、莫吉托水芋、迷彩芋、斑葉熊掌藤、斑葉姑婆芋、琴葉蔓綠絨、鏡面草（火山石盆）、斑葉獨角獸等數十種觀葉植物植栽進行景觀布置。

▲五方食藏大稻埕店二樓還有1200多本藏書。（圖／五方食藏提供）

此外，五方食藏大稻埕店與boven雜誌圖書館合作，除了長期展出300多本以生活、飲食為主的雜誌刊物，並提供五方食藏所屬的華漾集團及兩位創辦人林淑真、畢斐宓的近千冊專業飲食藏書，將靈感與知識分享給所有樂在閱讀的人。五方食藏認為，閱讀的空間除了可採圖書館式的閱讀，也可以是舒適、個人的，因此在這新舊共融的空間中，愛書人可入坐由「森平房」打造的長桌前細細閱讀，也可倚在創辦人收藏的單人座、三人座老件沙發中悠悠品味，既能享受一個人的靜謐時光，也能與同行的友人分享對話。

▲五方食藏大稻埕店早午餐「綜合莓果法式吐司」。（圖／五方食藏提供）

結合集團優勢的早午餐菜單以純粹自然的風味為核心，選用姊妹品牌「珠寶盒法式點心坊」麵包與「Wild Baker」的酸種麵包，及穩定合作的台灣小農及在地職人，將優質的有機農場生菜、農場放牧蛋、慢慢弄起司、乾熟工廠肉品與麵包組合成值得細細品嘗的美好滋味，可隨喜好搭配手工蔗糖拿鐵、精選單品咖啡豆、麗采蝶精品茶館精選紅茶或現榨果汁、小農鮮奶等等。

▲「BRUN不然」插旗台北信義區。（圖／BRUN不然提供）

另外，人氣質感早午餐「BRUN不然」開二店了！地點就在信義路四段、服飾品牌PAZZO形象概念店樓上，明亮通透的三層樓建築內，在二樓戶外露台及三樓空中花園享受早午餐，光影灑落仿佛身處渡假秘境一樣愜意自在。

「BRUN不然」信義店全天候供應早午餐，餐食設計延續著「提供簡單又富有深度的美味餐點」的理念，新推出的蔬食餐點「酪梨蔬菜碗」，選用進口酪梨，搭配超過十種的蔬菜與超級食物，包含藜麥，北非小米、法羅麥、白豆、肯瓊香料烤地瓜，堅果、番茄孢子甘藍、櫛瓜、煎哈魯米乳酪等，淋上清爽的巴薩米克油醋或是濃郁的辣味酸奶醬，能充分飽足卻清爽無負擔。

▲貳樓微風南山店挑高9米空間搭配大片落地窗。（圖／記者黃士原攝）

貳樓餐飲繼今年初插旗板橋Google總部、7月進駐台南後，全新門市微風南山店將於9月21日正式開幕。微風南山店以「貳White了」為主題，店裝以伸展台結合現代美術館為設計靈感，搭載白色系輕奢風格，挑高9米空間搭配大片落地窗，近眺台北101大樓，成為全台貳樓最美門店，相信未來也是跨年聚餐熱門餐廳。

▲貳樓進駐微風南山也特別改版翻新菜單，以白肉、蔬食、就是肉作為三大分類，同時也推出多款新菜。（圖／記者黃士原攝）

這次貳樓進駐微風南山，也特別改版翻新菜單，以白肉、蔬食、就是肉作為三大分類，沿襲美式早午餐的風格，推出多款新特色餐點，白肉餐點調高了比例，其中「彩虹炸雞胡麻沙拉」以綜合生菜為底，堆疊嫩蛋、酪梨醬、鷹嘴豆等蔬菜丁，搭配酥炸雞塊淋上胡麻醬，色彩繽紛、爽口不油膩。莎莎黑咖哩炸雞將貳樓特製黑咖哩醬汁，拌入特製無花果莎莎醬並淋在炸雞上，辛香黑咖哩與酸辣莎莎醬，不同口味卻碰撞出全新好滋味。