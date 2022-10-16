她坐10F窗台想跳樓！被消防員「垂降飛踢」踹回房內　驚險瞬間曝

Firefighter/Rescue saves a person from commuting suicide. Impressive drop kick to the chest from 6 feet above



** No joke, if anyone out there feels like hurting themselves call this number. 24/7, free and confidential support for people in distress



1-800-273-8255 ** pic.twitter.com/0CAzY8FQwf — iGrowCannabis (@ArmoredGoat) June 23, 2020

記者吳美依／綜合報導

巴西福塔雷薩（Fortaleza）曾發生驚險事件，一名34歲女性帶著孩子反鎖在房間裡，接著獨自坐上10樓窗台、想要一躍而下，了結生命。但就在她不注意時，卻被樓上垂降的消防員「飛踢」踹回房間裡，驚險瞬間在社群媒體上瘋傳。

巴西媒體G1等外媒報導，本案發生於2015年4月24日，最近又在推特引爆熱議。消防隊的羅德里格斯上校（Ricardo Rodrigues）表示，同仁與女子談判30分鐘卻毫無進展，非常擔心對方抱著孩子一起尋死，或者幼童看見母親跳了，也天真跟著躍下，所以才會採取這個行動。

▲消防員把女子踹回屋內。（圖／翻攝推特）

羅德里格斯解釋，當時一名同仁負責垂降，另一人持續與女子對話、分散注意力。而消防員使用的垂降技巧「廣泛運用在自殺或火災情況下進行救援。幸運的是，她被完美拯救，而我們設法保全兩條性命。」



網友們紛紛留言，「她同時獲救也被痛罵了一頓」、「不管怎麼樣，目的都達成了。」還有人好奇，女子會不會反而怪罪消防員讓自己受傷了。

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