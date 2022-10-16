XBB成新加坡主要毒株！二次感染數增　當局不排除再實施口罩令

▲新加坡疫情再度升溫，Omicron新型變異株XBB（BA.2.10）成為主要毒株。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

新加坡疫情再度升溫，Omicron新型變異株XBB（BA.2.10）成為主要毒株，佔了新增確診數的54％，且二次感染人數也明顯增加，佔了其中17％。新加坡衛生部表示，不排除在必要時刻恢復更嚴格的口罩規定，以及加強疫苗「接種者有別」的安全管理措施。

根據《海峽時報》報導，新加坡衛生部15日表示，當地14日新增8763例確診，略低於11日的1萬1399例，而Omicron新型變異株XBB佔了其中54％、BA.5佔21％、BA.2.75則佔了24％。衛生部指出，目前沒有證據顯示XBB會導致更嚴重的症狀，但再感染率確實有提升，目前約佔總確診數的17％。

新加坡目前已放寬室內口罩禁令，除在醫療場所、大眾交通工具以外，多數的室內場所皆不必戴口罩；此外，境內仍維持「接種者有別」制度，未完整接種疫苗者不得進入購物商場及景點，也不能在小販中心內用。

星國衛生部表示，根據先前幾波疫情預測，目前新加坡有足夠的醫療量能來應對，但不排除在必要的時候，恢復更嚴格的口罩規定與接種者有別的安全措施。衛生部長王乙康呼籲，民眾若感到身體不適、與年長者同住，或是在擁擠的場所內，仍建議戴上口罩。

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