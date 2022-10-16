墨西哥酒吧傳槍響！兇嫌「連殺12人」後逃逸　本月第2起大規模槍擊

▲墨西哥城市伊拉普阿托（Irapuato）爆發大規模槍擊案。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

墨西哥中部15日晚間爆發槍擊案，一名槍手在酒吧連開多槍，造成至少12人死亡，還有另外3人受傷，警方已封鎖現場進行調查，而槍手仍然在逃。

根據《路透社》報導，位於墨西哥中部瓜納華托州（Guanajuato）的城市伊拉普阿托（Irapuato）15日晚間傳出槍響，一名身分不明的槍手在酒吧內連開多槍，造成至少6南6女共12人死亡，還有另外3人受傷，正在醫院急救當中。

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Six women and six men were killed when unidentified gunmen opened fire in a bar in #Irapuato, a city in the center of Mexico, on Saturday night.



It was the state of Guanajuato's second mass shooting in less than a month. pic.twitter.com/aj4T2eKDU9 — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) October 16, 2022

當地警方獲報後立刻趕往現場，但兇手早已逃逸，目前行兇動機不明，仍在進行調查當中。事實上，這已經是瓜納華托州一個月內發生的第二起大規模槍擊案，上個月21日有一名槍手同樣在塔里莫羅市（Tarimoro）的一間酒吧開槍，造成10人死亡。

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）上任後，曾誓言要降低墨國的幫派暴力，但似乎徒勞無功。墨西哥西南部城鎮的市政大樓本月初才在光天化日之下遇襲，造成至少18人死亡、3人受傷，其中包括鎮長阿梅達（Conrado Mendoza Almeda）。

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