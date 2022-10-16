新北妙齡女騎車遭吐檳榔渣「頭很暈」！恐怖男一路尾隨到家

記者戴上容／新北報導

新北市一名女子在臉書發文，指自己今天凌晨3時許，從板橋下班回泰山住家時，遭到陌生男子跟蹤，對方一路跟著他到住家地下室，還疑似朝她吐檳榔渣等不明液體，讓她覺得自己頭很暈、不舒服，懷疑是遭到下藥，最後是由保全趕走該男子。受害女子一早到派出所報案，林口警方受理後鎖定一名51歲男子，該男子目前已在派出所接受訊問。

▲跟蹤男一路尾隨妙齡女子回家，還朝對方潑不明液體。（圖／翻攝自新莊、泰山狼-吃喝玩樂非知不可）

被害女子PO文控訴，自己今天凌晨3點從板橋下班，該名男子從新莊恆毅中學 ，一路跟蹤她到住家地下室，一路上停紅燈貼超近，都快可以摸到腿的那種，旁邊都沒車，她怕誤會對方，便繼續聽音樂騎車，隨時注意後照鏡看來車。

途中騎到新泰游泳池，她開始感覺頭暈暈身體麻麻的不太對，很像喝醉的感覺，本來是想繞遠路，不回家，但越騎越暈。她原想到超商求救，後來還是決定趕緊騎回自家地下室，脱了雨衣之後，才發現對方朝她吐檳榔渣，覺得很毛很害怕。

後來，該男子站在地下室位子，似乎是在等藥效發作？她快嚇死趕快跑走要去搭電梯，到家門口先喘一下因為還在暈，受害女子回到家便趕緊去洗澡，再到樓下調監視器；保全大哥一開口就問她「是不是被跟蹤了？」，保全也注意到該名男子的怪異行為，最後說要報案才成功將人趕走。

受害女子表示，她感受到社會病態滿滿的惡意了，不過還好有碰到貴人保全幫忙，真的很幸運，如果住在偏僻又一個人的話，真的很危險，氣得痛罵對方真的是找死！

今日一早大約9時許，受害女子便到轄區派出所報案提告，她表示機車坐墊及裙子上都有留下疑似檳榔渣的不明液體，警方受理同時也展開追查，林口警方稍早已經抓到該51歲男子，該男目前在派出所接受訊問。

▲變態男朝女子潑灑不明液體。（圖／翻攝自新莊、泰山狼-吃喝玩樂非知不可）