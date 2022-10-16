日33歲打工妹砍殺同居小男友！　他背上插「15cm菜刀」倒血泊

▲警方到場後，發現男子背部插著一把菜刀，倒臥血泊中。（示意圖／翻攝自免費圖庫PAKUTASO）



記者王佩翊／編譯

日本大阪府一名靠打工維生33歲女性16日凌晨手持菜刀攻擊同居的24歲男友，隨後打電話自首。警方獲報後趕往現場，便看到男方倒臥血泊，儘管隨即將其送醫，但經搶救後不治身亡。嫌犯遭逮後則聲稱，自己並非有意殺害男友。目前全案已被定調為殺人事件，接下來將會持續調查犯案動機與經過。

根據《產經新聞》報導，現年33歲的田中友理16日凌晨2時10分左右撥打119並聲稱，自己砍了男友的背。警方接獲通報趕往現場後，便在屋內客廳的附近，發現背上插著一把菜刀並倒地的24歲男性松井響。松井隨即被送往醫院治療，但因傷勢嚴重，到院搶救2個小時後確認死亡。

田中友理則是當場被警方依殺人未遂嫌疑逮捕，由於松井死亡，因此目前已轉為殺人嫌疑。根據警方調查，凶手所使用的兇器是長約15公分的菜刀，而嫌犯與死者是戀人關係，平時同居，目前尚無法確認具體犯案動機，不過田中被逮時聲稱，自己並非有意殺害男友。

根據調查，田中友理先是持菜刀往男友背部砍下，直到10分鐘後才主動報警。而警方未來將持續深入調查死者生前與嫌犯是否有過衝突，同時釐清詳細動機與犯案經過。

此外，嫌犯與死者相差9歲，而她向警方表示，兩人是交往的關係，案發現場正是兩人同居的公寓，自己平時則是依靠打工維生。

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