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27歲男「對精液過敏」慘禁慾10年！　醫1招救了他：症狀改善90%

▲▼ 27歲男「對精液過敏」　被迫禁慾10年！。（圖／CFP）

▲男子因為對精液過敏，只好禁慾10年。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

美國一名27歲男子因為對自己的精液過敏，無論是發生性行為或是自慰，一旦達到性高潮，就會出現咳嗽、流鼻涕等類似感冒的症狀，飽受煎熬的他更為此禁慾10年。而在他就醫並根據醫囑每日服用藥物後，症狀明顯改善90%，如今終於可以體驗正常性生活。醫師表示，其實相關疾病的治療並不難，但由於尚不普遍，因此很多病人都會遭到誤診。

根據《每日星報》報導，醫療期刊《泌尿學病例報告》日前發表了一項「精液過敏」病例。該名27歲男子從10年前開始，在每次射精後都會出現咳嗽、流鼻涕、打噴嚏以及尋麻疹等類似流感的症狀。醫療團隊經過診斷後，認為該名男子患有「性高潮後病情症候群」（POIS）。

性高潮後病情症候群會導致病患在性高潮後出現各類精神與身體症狀，其中一項就是伴有類流感或過敏症狀，符合該名男性病患的情況。然而性高潮後病情症候群20年前才首次被醫學文獻記載，不僅社會大眾，就連醫療人員對其認識也不夠普遍，因此經常導致誤診，患者甚至為此接受大量不必要檢查與治療，最終還是無法獲得緩解。

性高潮後病情症候群最初被懷疑是因心理因素造成，直到2011年有醫學研究團隊首次發現，POIS其實與精液過敏有關。目前記錄在案的POIS病例仍不到60例，極為罕見。而症狀在射精後不久出現，普遍會持續1週。

該名27歲病患不論是發生性行為還是自慰，都會出現類流感症狀，他最終為此禁慾10年，直到最近再度就醫，才在醫療團隊的協助下，確診POIS。而在他根據醫囑服用抗組織胺藥物後，症狀明顯減輕了90%，目前已成功回歸正常的性生活。

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