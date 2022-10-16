妯娌不吵了？凱特計畫「聯手梅根」讓兄弟和好　時間點曝光

▲凱特和梅根這對妯娌不合的傳言由來已久。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）離世後，英國王室內部的「宮鬥」傳聞就未曾停歇。有最新消息指出，凱特王妃可能會選在12月訪美時，向梅根遞出橄欖枝，希望能藉此讓威廉與哈利兩兄弟和好如初。

根據最新一期《美國周刊》報導，有王室內部消息人士透露，威廉王子和凱特將在12月飛往美國波士頓參加「捍衛地球獎」（Earthshot Prize）頒獎典禮，凱特準備利用這段時間做一件大事，「她計畫向梅根遞出橄欖枝，讓兩兄弟能夠團聚，彌補裂痕。」

凱特和梅根「關係破裂」的傳聞始於2018年的婚禮上，兩人因為花童服裝問題爭吵，接著哈利夫婦又宣布退出王室。消息人士透露，凱特會選在此刻伸出橄欖枝，是受到女王和黛安娜王妃對兄弟倆期望的影響，「哈利王子與梅根都忙得不可開交，但只要日期不衝突，相信梅根會願意。」

哈利王子退出王室高級職務後，和妻子梅根一起定居在美國，與父親、哥哥的關係都相當冷淡，近來也有消息傳出，英國國王查爾斯三世（King Charles）正在考慮是否要讓次子哈利王子參加他的加冕儀式，如果哈利在新書內容中抨擊後母、英國王后卡蜜拉，那麼就會禁止他出席明年的加冕儀式。

►英王查爾斯籌備加冕 傳考慮「禁止哈利參加」惹到這女人一切免談

►查爾斯加冕與「亞契生日」同一天！ 哈利梅根反應將成和解關鍵



20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》