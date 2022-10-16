日本無人商店驚見「全裸棄嬰」！現場太偏僻　1個月仍找嘸嫌犯

▲所幸男嬰及早被發現，送院治療後已無大礙。（示意圖／PAKUTASO）

記者王佩翊／編譯

日本鹿兒島縣一間設立在車道旁的花苗無人商店9月出現一名棄嬰，當時在附近的管理人員發現後，隨即通報警方。該名嬰兒被送往醫院治療後，已無生命危險，目前也在健康成長中。不過事發至今已1個月，警方仍然未能鎖定遺棄嬰兒的可疑人士。根據日本法律，若遺棄新生兒導致死亡，將面臨3年以上、20年以下徒刑。

根據《南日本新聞社》報導，鹿兒島縣鹿兒島市西別府町山間道路一間販售花卉、花苗的無人商店9月16日出現一名遭到遺棄的男嬰。當時一名正在附近的管理人員在無人商店的籃子內找到這名男嬰，男嬰身上沒有穿任何衣服，僅用布料稍微包裹住。

管理人員隨即通報警方，而男嬰也立刻被送往醫院救治，如今健康狀態良好。然而由於男嬰遭遺棄的地點偏僻，儘管事發至今已經1個月，警方仍然未能鎖定嫌犯，因此只能在無人商店附近架設看板，尋找目擊證人，同時配合男嬰遭遺棄的時間段在附近進行攔查，詢問路過車輛的通行頻率以及事發當天是否經過這條路。

律師田村勇人則表示，遺棄新生兒將會被依監護人遺棄罪起訴，如果遭遺棄的嬰兒死亡，嫌犯將面臨3年以上、20年以下的有期徒刑。

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