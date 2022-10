「死後世界」什麼都沒有！他死了90分鐘又復活　親曝睜眼第1幕

▲澳洲一名男子分享瀕死經驗。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)



記者吳美依/綜合報導

澳洲男子布萊克(Alistair Blake)睡到一半卻心臟病發,死亡長達90分鐘後,奇蹟救回一命,「很多人問我是否看見了什麼。沒有,我什麼也沒看見。沒有亮光或任何類似的東西。」他只記得自己上床睡覺,接下來就在醫院擔架推車上甦醒,正要從加護病房轉移至心臟重症監護病房,「人類大腦完全封閉兩者之間發生的事。」

《澳洲新聞》報導,本事件發生在2019年1月,布萊克一如往常上床睡覺,凌晨3時10分卻發出詭異咕嚕聲,把淺眠的太太吵醒,嚇得趕緊叫救護車。醫護抵達後發現患者死亡,搶救過程甚至使用電擊10幾次,正當準備放棄時,奇蹟似地偵測到脈搏。將近一周後,布雷克在醫院醒來,治療後完全康復,腦部甚至沒有留下長期損傷。

