新加坡大撒幣336億！協助民眾對抗通膨　最高可領1.1萬現金

▲新加坡將推出新幣15億元（約台幣336億元）援助方案。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

新加坡政府宣布，將推出新幣15億元（約台幣336億元）援助方案，協助民眾對抗通貨膨脹。這項最新方案主要針對低收入與零收入老年人，預計有250萬名符合資格的新加坡公民，能在12月獲得最高500元（約台幣1萬1345元）新幣的特別生活補貼。

根據《海峽時報》報導，新加坡副總理兼財政部長黃循財14日表示，最新的援助方案主要針對受通貨膨脹影響最嚴重的兩類人，包含低收入戶與退休無收入的老年人，但一般的中產階級仍可獲得補貼。

全球物價上漲，新加坡飽受衝擊，近來通貨膨脹率持續飆漲。最新數據顯示，新加坡8月整體通膨率達7.5％，主要受到私人交通、服務及糧食通膨升溫的影響，不含住宿及私人交通的核心通膨率也升至5.1％。

在最新援助方案中，預計有250萬名符合資格的公民，能在12月獲得最高500元新幣的特別生活補貼，且將以現金發放；同時將為每戶家庭提供額外的新幣100元（約台幣2270元）社區鄰里購物券，並發放60萬張新幣30元（約台幣680元）的公共交通補助券給中低收入戶家庭。此外，星國教育部從2023年1月開始，將提高對大學院校學生的獎助學金額度。

新加坡金融管理局預估，新加坡今年接下來的核心通膨率將維持5％左右，一直持續至2023年初。

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