習近平20大前夕致函金正恩！表達支持：與平壤加強溝通與合作

記者王佩翊／編譯

中國共產黨16日召開第20次全國代表大會（中共20大），國家主席習近平在20大召開前夕致函北韓領導人金正恩稱，北京當局將與平壤加強溝通。習近平同時也強調，團結與合作的重要性。而這封信是在回應金正恩之前所發送的賀電。

▲北韓官媒稱，習近平近日回覆金正恩賀電。（圖／路透社,KCNA）



北韓官媒《朝鮮中央通信社》16日報導，在具有歷史性意義的第20次全國代表大會召開前夕，金正恩接獲大陸國家主席習近平的致電。習近平強調願意加強中國與北韓的關係，同時表示，「為了給兩國與兩國人民帶來更大的幸福，為維護地區與世界的和平與穩定做出巨大貢獻。」

根據《路透社》報導，在這次的20大中，習近平預計將會迎來第3個5年任期。而習近平回覆金正恩的賀電並表達強烈支持的同時，北韓正在破天荒地頻繁試射彈道飛彈，並準備進行2017年以來首次核試驗。

北韓表示，包含炮火與戰機演習在內，該國最近的各項軍事行動都是為了回應南韓與美國的武力示威。而韓美雙方也舉行了軍事演習，以抗議北韓的挑釁。不僅如此，由於北韓不斷進行武力挑釁，南韓也宣布將對其進行單邊制裁，將北韓15名個人與16間企業列入黑名單中。

大陸外交部發言人毛寧14日被問到對於北韓最新舉動以及南韓的反應時，呼籲各界應避免局勢升溫，並努力創造恢復對話的條件。

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