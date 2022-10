伊朗「最殘暴監獄」陷火海！現場猛爆槍響、示威口號　狂燒畫面曝

記者吳美依/綜合外電報導

伊朗埃溫監獄(Evin Prison)位於首都德黑蘭,專門關押政治犯、異議人士及外國記者,因殘忍作風而惡名昭彰。該設施15日晚間發生大火,根據多段現場影片,橘紅火光照亮天空,濃煙不斷竄升,背景還能聽見槍響及反政府示威口號。外界懷疑,該國「頭巾女孩之死」引爆的大規模示威怒火不減,甚至延燒到專門關押政治犯的埃溫監獄。

▲伊朗埃文監獄15日晚間發生大火。(圖/翻攝推特)



BBC、CNN等外媒報導,反政府監督組織1500tasvir指出,在社群媒體流傳的影片中,埃溫監獄不斷傳出槍響和爆炸聲,還有人高喊當地反政府運動的主要口號「獨裁者去死」。此前還有畫面顯示,救護車已經抵達現場,鎮暴警察進入監獄,特種部隊也被派往該地區。

A friend sent this video from Tehran. Evin Prison is on fire. The Charman Highway is shot down. “Please help.” Overwhelming anxiety about thousands of prisoners who are inside. Many of them prisoners of conscious. #MahsaAmini #IranProtests2022 #مهسا_امینی #Evin #Iran pic.twitter.com/1aXY5nq0rm

不過,德黑蘭州長曼蘇里(Mohsen Mansouri)宣布,目前至少8人受傷,但消防人員已經控制火勢,監獄內維持和平。其他官員表示,因為金融和一般犯罪入獄的「暴徒」在囚衣倉庫縱火,現在已與其他囚犯分開。此外,沒有任何政治犯涉入,火災與示威沒有關聯。

???????? #Iran protests are getting really, really violent.



It was not on this scale a couple of weeks ago.



Now that the infamous Evin Prison (where they keep political prisoners in #Tehran ) caught fire, protestors are apparently turning to rioting.



I bet the Regime falls. pic.twitter.com/xUiBAJj3Z6