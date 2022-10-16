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伊朗「最殘暴監獄」陷火海！現場猛爆槍響、示威口號　狂燒畫面曝

記者吳美依／綜合外電報導

伊朗埃溫監獄（Evin Prison）位於首都德黑蘭，專門關押政治犯、異議人士及外國記者，因殘忍作風而惡名昭彰。該設施15日晚間發生大火，根據多段現場影片，橘紅火光照亮天空，濃煙不斷竄升，背景還能聽見槍響及反政府示威口號。外界懷疑，該國「頭巾女孩之死」引爆的大規模示威怒火不減，甚至延燒到專門關押政治犯的埃溫監獄。

▲▼伊朗埃文監獄大火。（圖／翻攝推特）

▲伊朗埃文監獄15日晚間發生大火。（圖／翻攝推特）

BBC、CNN等外媒報導，反政府監督組織1500tasvir指出，在社群媒體流傳的影片中，埃溫監獄不斷傳出槍響和爆炸聲，還有人高喊當地反政府運動的主要口號「獨裁者去死」。此前還有畫面顯示，救護車已經抵達現場，鎮暴警察進入監獄，特種部隊也被派往該地區。

不過，德黑蘭州長曼蘇里（Mohsen Mansouri）宣布，目前至少8人受傷，但消防人員已經控制火勢，監獄內維持和平。其他官員表示，因為金融和一般犯罪入獄的「暴徒」在囚衣倉庫縱火，現在已與其他囚犯分開。此外，沒有任何政治犯涉入，火災與示威沒有關聯。

不過，官方發表聲明後，社群媒體上仍持續流出大火影片。囚犯親屬表示，他們無法透過電話聯繫到服刑中的家人，而監獄周圍網路似乎被切斷，通往監獄的道路也遭封鎖。

BBC記者拉辛普爾（Rana Rahimpour）表示，數百名抗議人士被送往埃溫監獄，雖然尚不清楚真相，但2事件有所關聯的可能性很大。另一名記者納吉（Kasra Naji）也說，監獄情勢依然非常混亂。

與此同時，儘管當局殘酷鎮壓，伊朗各地的大規模示威持續蔓延，美國人權組織HRANA估計， 9月17日以來至少233名抗議人士死亡，其中32人未滿18歲。今年9月，22歲女性阿米尼（Mahsa Amini）疑似只因沒戴好頭巾，竟遭道德警察活活打死，引爆全國怒火。

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