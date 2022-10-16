正妹留學生激凸嘆沒空跑趴　「極品真奶」晃暈一票PTT鄉民

▲女留學生激凸受訪 。（圖／翻攝YouTube「Torres Pit托哥」）

記者張靖榕／綜合報導

香港Youtuber「Torres Pit托哥」近日上傳英國倫敦華人留學生訪問影片，想了解付出高昂學費後，是否未來工作也能得到一般人之上的高薪，但其中一名女留學生的外型亮眼，粉紅色緊身挖空連身裙還自帶2點激凸，立刻引起網友歪樓討論。

女留學生頭戴鴨舌帽，身穿無袖粉色緊身連身裙，胸口和腰部大挖空。她表示自己是攻讀生物工程學，課程都相當難，而且同學們都非常競爭，光忙讀書就忙到沒空去跑趴玩樂。

▲女留學生還沒開學就到學校準備。（圖／翻攝YouTube「Torres Pit托哥」）

女學生表示同學畢業後都想往研究領域深入，因此得先取得博士學位。她說博士學位畢業後一般工作薪水約1500英鎊（約新台幣5.35萬元），但學費非常貴，即便去年疫情期間全線上課程也收取全額沒有退款，一年就要3.2萬英鎊（約新台幣114萬元）。

托哥說他相信女學生真的很用功，因為訪問當時學校根本還沒開學，她就已經來準備了。

影片被PTT鄉民截圖，求助網友希望將該名女學生「神」出來，網友紛紛留言，「真優」、「喝過洋墨水的果然不一樣」、「穿這樣，你跟我說他要去圖書館看書」、「ICL很猛的，如果他還有時間跑趴那百分之百是學霸」、「看起來很會玩啊」、「這才是極品真奶，說垂的都是處男」、「私底下應該超會玩的吧，尤其留洋的。」