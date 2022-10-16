驚悚影片曝！醫院屋頂藏500具腐爛人體　胸口洞開器官消失

記者張靖榕／綜合外電報導

巴基斯坦木爾坦（Multan）一間醫院日前被人發現，竟然有約500具屍體被人隨意棄置在頂樓，許多被從胸腔開洞，器官遭到挖除。事件曝光後引起當局注意，景象慘不忍睹，當地健康部門已組成6人小組著手調查。

▲巴基斯坦醫院頂樓棄置大量屍骸 。（圖／翻攝推特）

事件發生在木爾坦的尼什特爾（Nishter）醫院，巴基斯坦旁遮普省省長顧問谷賈爾（Chaudhry Zaman Gujjar）月中到醫院視察，接獲消息透露應該上到頂樓看看，之後在頂樓看見大量屍體被棄置的駭人景象，部分遺體單獨躺在地上，胸腔到腹腔位置被挖開大洞，內部漆黑不見器官，皮肉腐爛風乾，人體乾扁呈深蠟黃色，周圍疑似都有屍水。

▲院方稱頂樓遺體正用於「自然風乾」研究觀察。（圖／翻攝推特）

影片隨後在推特流傳，引起網友跨國關注和討論。一名醫師指出，這些遺體是供醫學院學生進行實驗研究，影片所拍到的純屬正常情況，學生們將遺體放在屋頂上任其腐爛，主要是要觀察腐爛過程，之後還會將頭部等部位取下研究；然而相關言論似乎因為網友抨擊猛烈而刪文。

報導指出遺體大約在50至500具之間，不過尼什塔爾院方否認這項數字，稱屋頂只擺放4具遺體，目的是供學生觀察「自然風乾」現象等教學目的。

由於遺體來源、身份不明，谷賈爾下令將他們火化，同時要求院方對涉及該案的工作人員祭出強硬處分。當局也組成一支6人團隊，針對棄置和褻瀆遺體的嫌疑展開調查，必須在3天內回報。