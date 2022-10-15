英國新財政大臣承認前任「犯錯」　警告可能加稅

▲英國財政大臣杭特（Jeremy Hunt）。（圖／路透）



中央社

英國新財政大臣韓特今天承認，遭到撤換的短命財相夸騰所提災難性預算案犯下「錯誤」，並且警告可能會加稅。

法新社報導，獲首相特拉斯（Liz Truss）任命後，韓特（Jeremy Hunt）首度受訪時，作以上表示。上任才短短數週的特拉斯，首相大位同樣前途未卜。



韓特告訴天空新聞網（Sky News）：「接下來我們會進行一些非常艱難的討論。」他並警告，「所有政府部門」都面臨開支限制。

「有一些稅不會如民眾所願地那麼快削減；有些稅會增加。」

減稅是夸騰（Kwasi Kwarteng）9月23日提出的預算案核心，不過作法卻是以增加數百億英鎊借款支應，引發金融巿場恐慌。

曾任衛生大臣和外交大臣的韓特承認：「過去犯下了錯誤。」特拉斯此刻延攬被視為保守黨內中間派的韓特入閣，不無穩定軍心之意。

韓特指出兩大錯誤，其一是特拉斯和夸騰最初計畫是替最富有的一群人減稅；其二是在沒有預算責任局（Office for Budget Responsibility）的獨立預測下推出預算案。

韓特今天還道：「首相也承認這一點，所以我才會在這裡。」