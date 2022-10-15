新加坡抗通膨！　「再撥300多億」補貼民眾生活交通費

▲新加坡。（圖／路透）



中央社

全球通貨膨脹升溫，新加坡政府再推出新幣15億元（約新台幣336億元）援助方案，協助星國民眾因應物價上漲，其中包括生活費特別補助、購物券及大眾交通補助券等。

全球物價上漲，新加坡飽受衝擊，近來通貨膨脹率持續飆漲。最新數據顯示，新加坡8月整體通膨率達7.5%，主要受到私人交通、服務及糧食通膨升溫的影響，不含住宿及私人交通的核心通膨率也升至5.1%。

新加坡政府繼6月宣布總值新幣15億元的方案包括為個人及家庭提供現金援助、水電費補助後，昨天又加碼宣布新一輪的新幣15億元援助方案，進一步協助民眾因應物價上漲的壓力。

星媒報導，最新援助方案包括今年12月約有250萬名新加坡公民可獲得新幣300元（約新台幣6726元）至新幣500元不等的生活費特別補助，將以現金形式發放。

這套援助方案也將為每戶新加坡家庭提供額外的新幣100元社區鄰里購物券，以及發放60萬張價值新幣30元的公共交通補助券給中低收入戶家庭，協助因應車資上漲。

面對公共交通營運成本持續上漲，星政府明年也將提供約新幣2億元的補貼，避免車資大幅上漲並確保公共交通系統持續運作。

▲新加坡。（圖／路透）



此外，新加坡金融管理局昨天發布貨幣政策聲明指出，預期接下來幾季的核心通膨率將維持高位；為此，金管局評估，有必要進一步採取緊縮貨幣政策，以緩解未來幾季的價格壓力。這是金管局自去年10月以來，第5次宣布緊縮貨幣政策。

金管局預估，新加坡今年接下來的核心通膨率將維持5%左右，一直持續至2023年初。

據金管局估計，新加坡2022年整年核心通膨率平均落在4%，整體通膨率為6%左右。考量消費稅將上漲等因素後，預估明年核心通膨率平均約在3.5%至4.5%之間，整體通膨率約在5.5%至6.5%之間。