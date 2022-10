「榴槤乾夾7.2kg海洛英」運往台灣　泰國機場秒攔截

▲泰國機場緝毒。(圖/翻攝自instagram/aot_official_th/)

中央社

泰國政府日前在曼谷的機場攔截一批夾藏在熱水壺和榴槤乾內的毒品,這批從柬埔寨寄出準備要運往台灣的海洛英總重7.2公斤,市價達到2160萬泰銖。

曼谷郵報(Bangkok Post)報導,泰國關務局(Custom Department)局長帕查拉(Patchara Anuntasilpa)今天表示,官員12日在曼谷的蘇凡納布機場(Suvarnabhumi Airport)攔截了一批從柬埔寨寄出要運往台灣的毒品。

帕查拉指出,官員在機場攔截了1個熱水器和4箱榴槤乾,檢查後發現熱水器內有10塊海洛英磚,總重3.7公斤,裝榴槤乾的袋子內則發現了3.5公斤的海洛英,總共查獲7.2公斤的海洛英,市價約2160萬泰銖。

帕查拉表示,這項攔截行動是由關務局、泰國肅毒委員會(ONCB)、泰國皇家警察緝毒局(NSB)以及武裝安全中心(Armed Forces Security Center)組成的機場攔截專案小組(Airport Interdiction Task Force) 執行。

帕查拉指出,泰國政府將和柬埔寨官方以及台灣的關務單位和司法單位合作,持續進行調查工作。

