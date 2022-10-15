南韓知名通訊軟體斷訊！行動支付、宅配功能全停擺　超扯原因曝光

▲該座數據中心地下3樓起火，導致通訊軟體全面停擺。（圖／翻攝自Naver Map）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓最廣泛使用的通訊軟體「Kakao Talk」今（15）日下午再度傳出無法成功發送訊息、無法成功聯動登錄電腦版，甚至就連旗下所推出的行動支付與宅配功能都出現當機停擺！消防當局指出，起因是位於京畿道城南市的數據中新起火所導致，目前預估還需2個小時才能修復軟體功能。

根據《紐西斯通訊社》、《韓聯社》，京畿道城南市盆唐區三坪洞一棟地上6層樓、地下4層樓的數據管控中心，於15日下午3時在地下3樓的不斷電系統（UPS）傳出火勢，該棟為南韓知名網路搜尋引擎Naver、Kakao、Daum，以及通訊商SK集團的數據管控中心，因此這次火災影響層面甚廣。

不僅通訊軟體Kakao Talk無法成功傳送訊息，就連搜尋引擎Daum、呼叫計程車軟體Kakao T、行動支付軟體Kakao Pay、網路漫畫平台KakaoPage等服務也都全面停擺。

▲經記者實際測試，Kakao Talk無法成功傳送出訊息。（圖／記者羅翊宬攝）

消防當局獲報後出動66名人力、4輛消防幫浦車等25輛裝備前往救援，建築物內的20名人員在起火後迅速逃生，目前尚未傳出人員傷亡。

Kakao Talk關係人士透露，目前軟體要修復到能正常運作，還需要約2個小時。