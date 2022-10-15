影／「死亡之橋」倒塌！50人硬擠破木橋跌峽谷　2女死亡驚悚瞬間曝

記者羅翊宬／綜合報導

塞爾維亞一座被當地人稱為「死亡之橋」、橫跨在峽谷兩端的人行步橋，早在先前就有人拍下劇烈搖晃的影像，質疑其結構是否出現問題；一名牧師帶著50多名遊客經過該座橋時，突然發生悲劇，導致2名女遊客慘死。

根據《太陽報》，卡布拉爾峽谷（Ovčar-Kablar Gorge）是塞爾維亞的著名地標，橫跨峽谷兩端的人行步橋卻因為年久失修，導致橋上木板早已腐爛、滿是破洞，在結構上極其脆弱。塞爾維亞交通基礎設施部長透露，該座木橋發生悲劇之前，其實早就已經對遊客關閉了。

當地報導稱，該座木製的人行步橋在意外發生的當下剛好有50名過橋的遊客，他們由一名牧師帶領，打算通過這座木製人行步橋前往峽谷對岸的約瓦涅修道院（Jovanje monastery）進行遊覽，當時牧師曾向遊客們警告，在經過該座結構不穩固、搖搖欲墜的木製橋時，應該要三三兩兩依照順序排隊，而不是一下子50人蜂擁而上。

▲塞爾維亞一座橫跨峽谷兩端的木橋突然倒塌。（圖／翻攝自YouTube@Mrcajevci Info）

從事後釋出的監視器影像可以看到，原本表面上看似完好如初的木橋卻突然應聲斷裂塌落，橋上的遊客反應不及，全都跟著墜落至冰冷的河面，之後緊急救援隊投入搜救行動，這些人被陸續救上岸，多達80名醫護人員在現場進行治療。

不過，還是有2名女性遊客被纏繞在倒塌橋梁的繩索中，遺體被救援人員在河裡發現。

據悉，先前就有網友在影音社群平台TikTok分享相關影片，凹凸不平的木板橋上有著巨大的凹洞，橋的兩側則尚未設置禁止遊客進入的警告標誌。

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