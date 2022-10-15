撿到寶！俄官媒：烏軍「弄丟」部隊文件　赴德國受訓名單全曝光

▲俄國官媒表示，烏軍從赫爾松撤退時遺留一份部隊名單，詳盡記載曾至德國受訓的人員。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

俄羅斯克里米亞大橋8日爆炸斷橋後，俄軍連續多日對烏克蘭全境發射超過80枚飛彈，轟炸烏國變電所、發電廠等重要民生基礎設施。俄國官媒15日報導稱，烏克蘭一支旅級部隊在赫爾松地區遭俄軍擊退後，指揮官竟「丟下」一份軍人名單，裡頭詳盡列出今年夏天曾到德國受訓人員的軍階、職位和軍事專業等資料。

▲烏克蘭近一個月以來積極反攻，卻傳出部隊名單外洩。（圖／路透）

根據俄羅斯衛星通訊社（Sputnik，下稱衛星社）報導，在俄羅斯軍事部門人員的幫助下，衛星社已經掌握了烏克蘭一個精簡摩托化步兵旅的名單文件。消息人士表示，「烏軍第53旅的名單在逃跑時被丟下了，這個旅在赫爾松方向作戰，夏季時曾將部隊士兵送到德國去受訓。」

衛星社表示，名單中詳盡列出部隊人員編制情況，包含軍官和低階官兵的職位、軍銜與軍事專業等資料。值得注意的是，名單中的85個職位只有55個有人員填補，且幾乎所有指揮官的軍銜都低於官職所需。俄羅斯軍事人員認為，這足以證明，烏軍第53步兵旅各部隊在人員配置上出現問題。

▲圖為烏軍撤離利西昌斯克後，親俄部隊人員開戰車上街。（圖／路透）

烏軍遺留的名單顯示，曾被派至德國的軍官包含連長瓦季姆•切爾尼上尉、負責精神心理保障問題的副連長馬克西母•特魯比岑中尉、4名排長級軍官，以及從士官長到普通士兵的多名官兵，所涉軍事專業包含射擊手、火箭筒射手、機械師兼駕駛員、瞄準手、狙擊手和醫務人員。

此前，俄羅斯國防部宣稱，烏克蘭部隊在哈爾科夫州庫普揚斯克（Kupiansk）三度嘗試發動襲擊，但所有進攻俄軍陣地的行動皆以失敗告終。而烏克蘭官方則在14日表示，過去一個月內烏軍已從俄羅斯手中奪回600多個定居點，其中502個位於東北部哈爾科夫州，另有75個位於重要戰略地區赫爾松州，頓內茨克和盧甘斯克也分別有43個和7個定居點被烏軍收復。

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