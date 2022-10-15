空襲警報大響！基輔地區遭俄軍飛彈攻擊　能源設施嚴重受損

▲烏克蘭基輔10日遭俄軍大規模襲擊後，民眾11日走到戶外確認狀況。（示意圖／路透）
記者詹雅婷／綜合報導
烏克蘭基輔州長庫列巴（Oleksiy Kuleba）15日在社群平台Telegram表示，基輔地區某處遭到俄軍飛彈襲擊，救援人員已抵達現場，初判無人員傷亡。同日上午，烏克蘭全境空襲警報大響，烏方稍早證實，基輔地區能源建設遭到嚴重破壞。
綜合基輔獨立報等外媒報導，庫列巴15日揭露俄軍朝基輔州發射飛彈，時間大約是在7時左右，但他並未提及確切地點。他說，「基輔地區！該地區的一處社區遭到飛彈襲擊，所有部門正在處理中，救援人員已在現場，初判無人傷亡」，並呼籲民眾待在避難地點，也不要把照片、影片發布至網路。
Russia launches missile at Kyiv Oblast.— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 15, 2022
Kyiv Oblast Governor Oleksiy Kuleba reported on Telegram early in the morning of Oct. 15 that Russia had launched a missile at Kyiv Oblast. Kuleba did not disclose the location of the attack but said that rescue workers were on site.
烏克蘭國家電力公司「Ukrenergo」15日透過臉書表示，俄羅斯對重要基礎建設再一次發動攻擊，造成基輔地區能源基礎設施遭到嚴重破壞，目前正緊急搶修中。
Russia continues hitting Ukrainian energy infrastructure.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 15, 2022
Ukrenergo reports that an object of energy infrastructure in Kyiv region was heavily damaged.
Residents are warned that electricity shutdown schedules might be put into actions.
15日上午7時左右，烏克蘭全境空襲警報大響，除了首都基輔，沃倫（Volyn）、羅夫諾（Rovno）、特諾皮爾（Ternopil）、敖德薩（Odessa）、尼古拉耶夫（Nikolaev）、波塔瓦（Poltava）、蘇米（Sumy）等地區也都響起警報聲。
儘管俄方不斷發動一波波攻勢，企圖扭轉戰局，但烏克蘭武裝部隊總謀部指出，俄軍重傷的死亡率超過50%，這是因為醫療服務品質低落，且俄羅斯指揮部不願把重傷者撤離至俄羅斯。當地居民表示，烏克蘭被佔領區醫療機構收治大批受傷士兵，甚至傳出有民眾因床位不足被拒之門外的狀況。
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