空襲警報大響！基輔地區遭俄軍飛彈攻擊　能源設施嚴重受損

▲烏克蘭基輔10日遭俄軍大規模襲擊後，民眾11日走到戶外確認狀況。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭基輔州長庫列巴（Oleksiy Kuleba）15日在社群平台Telegram表示，基輔地區某處遭到俄軍飛彈襲擊，救援人員已抵達現場，初判無人員傷亡。同日上午，烏克蘭全境空襲警報大響，烏方稍早證實，基輔地區能源建設遭到嚴重破壞。

綜合基輔獨立報等外媒報導，庫列巴15日揭露俄軍朝基輔州發射飛彈，時間大約是在7時左右，但他並未提及確切地點。他說，「基輔地區！該地區的一處社區遭到飛彈襲擊，所有部門正在處理中，救援人員已在現場，初判無人傷亡」，並呼籲民眾待在避難地點，也不要把照片、影片發布至網路。

Russia launches missile at Kyiv Oblast.



Kyiv Oblast Governor Oleksiy Kuleba reported on Telegram early in the morning of Oct. 15 that Russia had launched a missile at Kyiv Oblast. Kuleba did not disclose the location of the attack but said that rescue workers were on site. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 15, 2022



烏克蘭國家電力公司「Ukrenergo」15日透過臉書表示，俄羅斯對重要基礎建設再一次發動攻擊，造成基輔地區能源基礎設施遭到嚴重破壞，目前正緊急搶修中。

Russia continues hitting Ukrainian energy infrastructure.



Ukrenergo reports that an object of energy infrastructure in Kyiv region was heavily damaged.



Residents are warned that electricity shutdown schedules might be put into actions. — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 15, 2022

15日上午7時左右，烏克蘭全境空襲警報大響，除了首都基輔，沃倫（Volyn）、羅夫諾（Rovno）、特諾皮爾（Ternopil）、敖德薩（Odessa）、尼古拉耶夫（Nikolaev）、波塔瓦（Poltava）、蘇米（Sumy）等地區也都響起警報聲。

儘管俄方不斷發動一波波攻勢，企圖扭轉戰局，但烏克蘭武裝部隊總謀部指出，俄軍重傷的死亡率超過50%，這是因為醫療服務品質低落，且俄羅斯指揮部不願把重傷者撤離至俄羅斯。當地居民表示，烏克蘭被佔領區醫療機構收治大批受傷士兵，甚至傳出有民眾因床位不足被拒之門外的狀況。

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