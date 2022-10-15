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1篇IG限動曝「板橋人多討厭耶誕城」！新北人也怒：誰取消投誰

▲▼「新北歡樂耶誕城」獲英國Wanderlust推薦「全球令人讚嘆的8棵耶誕樹」亞洲唯一上榜。（圖／新北觀光局提供）

▲「新北歡樂耶誕城」被視為年度盛事，卻讓在地人超崩潰。（圖／新北觀光局提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

「新北歡樂耶誕城」日前公布主題、日期，今年確認從11/11起開城，展至明年1/2。結果消息一出，話題在論壇「Dcard」上引爆大量怨聲，許多當地人瞬間崩潰，「每年一次的惡夢，晚上吵到不行、交通打結、附近餐廳全部爆滿」、「回家時間直接加倍。」甚至有人直呼，「請正名板橋撒旦城。」

「2022新北耶誕城」主題、日期曝光後，Dcard上就出現一篇貼文，「新北人多討厭耶誕城？」轉貼一則前幾年的IG限動，可以看出字裡行間都對耶誕城超不滿。發限動的人表示，平常搭捷運只要10分鐘就可以到車站，但耶誕城期間，車站附近的Ubike全都被封起來。

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這讓苦主怒吼，「死X活動要害我整整兩個月被逼著騎車上課，或是走路累得要死。」更瘋狂飆國罵語助詞，「我就是不X天X地！老子今天X破你娘耶誕城！我X他媽可以X整整兩個月不停！我X到耶誕城關起來為止！」轉發網友就納悶，「太氣了吧？」好奇新北人到底多討厭耶誕城。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲一則IG限動是許多在地人的心聲。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，就有板橋人光想就抖爆，「在地人稱：新北撒旦城，每年一次的惡夢，晚上吵到不行、交通打結、附近餐廳全部爆滿，生活品質在開幕剪綵的瞬間歸零」、「身為板橋人，真的很討厭這個活動，附近交通直接死亡」、「板橋人直接無奈到炸，一個紅綠燈可以等四次。」

不只當地人超氣，新北網友也抱怨連連，「我樹林的朋友也很討厭，大學四年從樹林通車到公館，每年這幾個月直接晚1小時到家，因為要回家必經之路」、「中和人也討厭死了，每次回家都上不了公車。」甚至有人直呼，「取消板橋耶誕城或改地方辦的，下個月投票絕對投他。」

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