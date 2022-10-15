北京急了！金融時報：習近平將在20大警告美國　勿干預台灣問題

▲外媒預估，中國國家主席、共產黨中央委員會總書記習近平將於二十大演說中，就台灣問題警告美國。（圖／翻攝央視新聞聯播）

記者張寧倢／編譯

中國共產黨16日召開第20次全國代表大會（中共20大）前夕，《金融時報》報導指出，中國國家主席習近平估計將在20大演說中，針對台灣問題向美國發出警告。一大主因是，北京方面對於他們認為的美國試圖改變台海現狀之舉，已越發感到急迫，將更加強對抗有關台灣問題的「外部干預」。

據《金融時報》15日報導，中共20大即將於周日登場之際，沒有其他會比習近平談台灣的言論更加引人注目。習近平將自己的政治成績與兩岸統一連結在一起，提出中共建政100週年（2049年）時將實現「中華民族的偉大復興」。而專家們也認為，北京在20大後會試圖加速實現目標。

曾為台灣近四任總統提供兩案政策建言的資深中國問題專家趙春山受訪表示，「北京不會等台灣。習近平說過，台灣問題不能沒有解決地一再拖下去，所以他們會照自己能操控的方式先做。」報導指出，目前已有足夠的證據證明這點，過去3年，北京推出2035年以前完成「福州到台北」鐵路支線建設；社交媒體上出現關於兩岸統一後中國人在台置產的建議等措舉，在在向公眾暗示統一時代即將到來。

▲圖為中共十九屆七中全會閉幕，總結了十九大以來5年的工作報告。（圖／翻攝央視新聞聯播）

澳洲國立大學台灣研究計畫學者宋文笛（Wen-Ti Sung）表示，「在習近平首個任期內，我們的中國同行仍在關注於阻止台灣走向獨立的動向。但現在，他們的研究和宣傳工作已進入了促進統一的下一階段。」

報導稱，其中一個重要原因是，中國政府對於美國對台軍售、政治人物接連訪台，以及拜登多次表明美國願協防台灣的言論等，北京所認為美國企圖改變台海現狀的舉動越來越有急迫感。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，「隨著美中陷入世界大國競爭，北京現在更加專注於抵抗它所認為對台灣問題的外部干預。」

張五岳說，有關外部干預的議題肯定會成為習近平在中共20大演說中的重點。此前，中國國務院8月發表的白皮書中也言明，外部勢力企圖利用台灣遏制中國，阻止中華民族實現完全統一與民族復興進程。

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