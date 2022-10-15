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美國期中選舉倒數3週！6關鍵州選情一次看　CNN：兩黨勝負難分

▲▼美國將在11月迎來期中選舉。（組圖／路透）

▲美國將在11月迎來期中選舉，下同。（組圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國即將在11月8日迎來2022年的期中選舉，參議院的50個席次屆時有35席將面臨改選，而眾議院的435位議員與36位州長都將進行選舉，決定了參眾議院與州政府的控制權將落入誰的手中，同時也將對美國下一階段的內政外交政策走向產生重大影響。CNN選舉中心分析了Inside Elections的資料，對選舉進行了下列分析。

美國參議院選舉

民主黨需在參院佔據至少50個席位，才能與共和黨目前的力量相制衡。CNN認為，副總統賀錦麗（Kamala Harris）將為民主黨帶來關鍵的致勝票，而共和黨若想推翻此一局面，則需至少拿下51個席位才能獲得參院控制權。報導稱，此次改選的35個席位中，共和黨有望拿下其中的20席，而民主黨則可能贏得12個席位，剩餘3個席位勝負難料。

美國眾議院選舉

兩黨必須拿下435個席位中的至少218個，才能取得眾院的控制權。以目前的情況來看，共和黨有望在接下來的選舉中贏得211個席位，而民主黨則可能取得205個席位，剩下的19個席位懸而未決。

▲▼美國將在11月迎來期中選舉。（圖／路透）

州政府選舉

亞利桑那州
拜登在2020年的總統大選中贏得亞利桑那州，成為70多年來首位拿下這個搖擺州的民主黨總統候選人，而共和黨也對該州勢在必得。川普在此次的選舉中，派出了萊克（Kari Lake）競選州長位置，而馬斯特斯（Blake Masters）則將出征參議員之位，這2名代表都對拜登是否合法贏得亞利桑那表示懷疑。

亞利桑那的關鍵選民來自拉丁裔。出口民調顯示，在2020年的選舉中，有19%拉丁裔選民因為倒向拜登，讓他拿下61%拉丁裔選票，才贏得了亞利桑那州的控制權。當時，川普的拉丁裔選票只有37%。

喬治亞州
拜登在2020年的總統大選中，成為繼克林頓1992年以後，首個贏得該州選舉人團選票的民主黨人，顯示兩黨在當地的勢力已越來越近。在之前的選舉中，民主黨人奧索夫（Jon Ossoff）和沃諾克（Raphael Warnock）贏得了參院席位，為民主黨奪下參院控制權，但共和黨現在派出了親川普的足球明星沃克（Herschel Walker），讓競選可能出現異動。

至於州長的競選，目前喬治亞共和黨籍的州長坎普（Brian Kemp）2018年以5.5萬票的優勢擊敗了民主黨候選人艾布拉姆斯（Stacey Abrams），2人在接下來的11月選舉將再次對決，而艾布拉姆斯若能獲勝，將成為美國史上首位黑人女州長。

密西根州
密西根在2020年的總統選舉中競爭十分激烈，因為過去一直是民主黨票倉的密西根，在2018年落入了共和黨手中，因此拜登當時非常希望能重奪密西根。果不其然，在2020年的選舉中，拜登以不到15.5萬的多數票拿下了密西根。

如今，所有人的目光都集中在密西根的州長競選上，因為民主黨籍州長惠特莫（Gretchen Whitmer）的競爭對手，是親川普的迪克森（Tudor Dixon），而對方可能會因此贏得不少川普粉絲的支持。在密西根舉行州長選舉的同時，民眾也將為他們墮胎的權利進行投票。民主黨人希望相關議題將有助於提供他們基礎選民的投票率。

▲▼美國將在11月迎來期中選舉。（圖／達志影像／美聯社）

▲2020年影響總統選舉的6個州對此次期中選舉也起了關鍵作用。（圖／達志影像／美聯社）

內華達州
內華達自1980年代開始，一直都是美國當選總統的穩定票源，這一傳統只有一次在2016年希拉蕊（Hilary Clinton）對壘川普的戰役中被打破。雖然拜登與歐巴馬當選時都曾拿下內華達，但他們的優勢一直在縮小。正試圖從疫情中恢復過來的內華達，旅遊業遭受重創，導致民主黨參議員馬斯托（Catherine Cortez Masto）和州長西索爾克（Steve Sisolak）民調陷危，而共和黨在當地的農村表現卻非常優越。

賓西法尼亞州
拜登在2020年的選舉中讓賓州重回民主黨陣營，而這塊土地也將是今年美國參議員和州長選舉最重要的一個州。共和黨希望電視名嘴奧茲（Mehmet Oz）能保住退休參議員圖米（Pat Toomey）的位置，而民主黨則希望通過副州長費特曼（John Fetterman）將相關席位納入民主黨旗下。

賓州總檢察長夏皮羅（Josh Shapiro）也正努力對抗在2020選舉中支持川普推翻選舉結果的共和黨候選人馬斯特里亞諾（Doug Mastriano），好讓民主黨能持續維持賓州的控制權。

威斯康辛州
拜登在2020年以不到1個百分點的優勢贏得威斯康辛州，讓當地成為美國分歧最嚴重的州。共和黨參議員約翰遜（Ron Johnson）和民主黨州長艾福斯（Tony Evers）都面臨激烈的連任選舉。民主黨歷來在以藍領為主的密爾沃基（Milwaukee）和麥迪遜（Madison）獲得眾多支持，而共和黨的大本營則位於較為富裕的密爾沃基北部和西部郊區。

 

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