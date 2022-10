快訊／烏克蘭全境空襲警報狂響！　赫爾松地區傳出爆炸聲

▲圖為烏克蘭首都基輔10日遇襲畫面。(示意圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

烏克蘭全境15日上午7時左右空襲警報響起,包括首都基輔與其他多個地區,只有俄羅斯佔領的克里米亞島除外。基輔官方透過社群平台Telegram指出,「注意!基輔已發布空襲警報!」赫爾松地區的新卡霍夫卡(Novaya Kakhovka)稍早傳出兩起爆炸聲響。

綜合烏克蘭真理報、基輔獨立報等報導,空襲警報意味著有飛彈來襲威脅,除了首都基輔響起空襲警報外,沃倫(Volyn)、羅夫諾(Rovno)、特諾皮爾(Ternopil)、敖德薩(Odessa)、尼古拉耶夫(Nikolaev)、波塔瓦(Poltava)、蘇米(Sumy)等地區也都響起警報聲。

在赫爾松地區的新卡霍夫卡(Novaya Kakhovka),當局表示,防空系統已經啟動,當地傳出兩聲爆炸聲響。

Air raid alerts sound over whole of Ukraine.



Around 7 a.m. on the morning of Oct. 15, air raid alerts were activated in every oblast of Ukraine, with the exception of Russian-occupied Crimea, Ukrainska Pravda reports. Air raid alerts signal the threat of missile strikes.