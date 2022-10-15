追求馬國女大生！嫌犯多次接送卻奪命　友人曝關鍵斥加工說詞荒謬

記者詹雅婷／綜合報導

銘傳大學24歲馬來西亞籍蔡姓女大生13日在台灣遇害。根據蔡女一名友人的說法，涉案凶嫌在事發前一週多次接送剛練完舞的蔡女，而蔡女把這名男子稱為追求者，怎知最終卻命喪他手，且蔡女生前還有舞蹈待完成，不是會拋下一切選擇輕生的人，斥責陳男口中「協助輕生」的言論荒謬。

星洲日報採訪到一名與蔡女關係密切的台灣女性友人，她說，約2個月前，她在Dcard上因跳舞與蔡女成為好友，每隔幾天就會相約到咖啡廳或是去練舞。直到上週，她與蔡女練完舞後，有名男子到場接送死者，維持數日，「男子偶爾會買東西給她吃，她（蔡女）就說有一個對象，男的在追她」。

▲蔡女遭勒斃，警方趕到士林公寓搜索時，屍體已有屍斑。（圖／翻攝自當事人IG，下同）

卻沒想到蔡女最終命喪他手，魂斷台灣。對於陳姓凶嫌自稱是應蔡女要求「加工協助」掐斃，這名友人斥責相關言論荒謬，因為蔡女還有舞蹈待完成，而蔡女不是會拋下一切選擇輕生的人，「在她過世當天，我們還約好要一起去上課，未來還有2支舞要一起跳」。

蔡女來自雪蘭莪州沙登，獲得保送推薦才赴台攻讀銘傳大學廣告暨策略行銷學系，平時兼職當外拍模特兒，透過IG結識30歲陳男。陳男涉嫌13日在蔡女於士林的租屋處將她勒斃，做案後回到自己在鶯歌的租屋處吞藥試圖輕生被救回後，自稱蔡女想要自殺，他只是「加工協助」掐斃。

面對蔡女斷魂異鄉，蔡爸爸於昨晚抵達台灣，他對著媒體鏡頭痛心表示，「不管誰對誰錯，動手就是不對」、「殺人就是錯！請台灣政府還我一個公道」，更稱這些案件在馬來西亞「已經傳得很厲害了」，「台灣的法律要好好處理！」

▼馬國女大生命案，死者家屬14日飛抵桃園機場，處理後續事宜 。（圖／記者李毓康攝）

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