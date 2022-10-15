烏軍猛轟俄邊境城市！變電站炸出「毀滅火球」　全城至少斷電4hrs

A rocket in Belgorod fell on a thermal power plant, the light went out. They wanted to shell Kharkiv and ended up shelling themselves pic.twitter.com/t4hxd9ZD2t — ТРУХАEnglish (@TpyxaNews) October 14, 2022

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯西部接壤烏克蘭的邊境城市貝爾哥羅德州（Belgorod），14日有一所變電站被飛彈擊中起火，州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）指控，相關砲襲是烏克蘭所為。

綜合烏克蘭媒體與法新社報導，葛拉特卡夫14日證實，當地一座110千瓦的變電站在烏克蘭砲擊中爆炸，導致變電站發生火災，目前消防部隊已到場救援，估計最少要花4小時來啟動備用系統恢復供電。

The moment a power facility in Russia’s Belgorod was hit. pic.twitter.com/HSRvBXf64C — Leonid ХВ Ragozin (@leonidragozin) October 14, 2022

從現場畫面可見，變電站在遇襲瞬間迅速炸出了橘紅色火光，同時還傳出多次爆炸聲，黑色濃煙直沖天際。葛拉特卡夫表示，這是貝爾哥羅德州繼彈藥庫被炸後的又一起事故，變電站的供水、水泵與電源連接目前一切正常，但這起火災已導致貝爾哥羅德州部分地區被迫斷電。

貝爾哥羅德市有33萬人口，葛拉特卡夫並未說明有多少人受停電影響，但他也指責烏克蘭的襲擊同時也擊中了當地的鐵路糸統，導致州內鐵路交通一度停擺。