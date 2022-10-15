陳其邁拚了！今連跑12個鐵人行程　「財產比柯志恩少」差在這

▲陳其邁一口氣排了12個鐵人行程，除了拚市政，也展開選戰行程 。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長陳其邁除了全力拚市政，也開始展開選戰行程，今（15）日一口氣排了12個鐵人行程，行程滿檔。他受訪時表示，對他來講，腳踏實地在每一個地方，踏在土地上的感覺比較實在，所以還是要多跑跑，才能夠更接地氣、更了解民眾的需求。至於何時請假正式投入選戰？他則說會配合相關規定，現在仍以市政為主。

選舉倒數1個半月，陳其邁今日公務、選舉行程滿檔，除了一早出席嘉義同鄉會會員大會，下午還有雙語教育博覽會，傍晚也會主持六都電競爭霸戰總決賽頒獎。另外，還會出席9個競選行程，包含林富寶、李喬如、黃偵琳、陳明澤、黃捷、李柏毅議員候選人總部成立活動，晚間還要趕場百工百業挺其邁，以及2個後援會成立大會，行程跑遍市區、東九曲以及北高雄的湖內。

▲▼陳其邁今日要出席9個競選行程，包含林富寶、李喬如、黃偵琳、陳明澤、黃捷、李柏毅議員候選人總部成立活動 。（圖／記者賴文萱翻攝）

對於今天要趕場12個鐵人行程，陳其邁表示，其實就利用時間，禮拜六、禮拜天行程都會比較滿，不管有沒有選舉，就多利用機會多跑跑。對他來講，腳踏實地的在每一個地方，踏在土地上的感覺比較實在，所以還是要多跑跑，才能夠更接地氣、更了解民眾的需求。

陳其邁強調，選舉剩下40幾天，但是公務還是要推動，有一些重大的招商計畫，這個還是要跟台北有視訊會議，或者內部還是要盤點各種市政建設的進度。而他還是會多利用空餘的、公暇的時間，多參加一些助選活動，全力贏取選民的支持。

▲▼陳其邁競選總部曝光！10/22成立，桃紅色亮眼看板「再拚四年」。（圖／民眾提供）

另外，近期競選總部已經準備就緒了，外界也關心陳其邁何時將請假正式投入選戰。他回應，因為還是有一些市政的東西必須繼續推動，讓市政能夠不要因為選舉而有耽誤，「該到請假的時間，就配合相關的規定來請假，現在還是以市政為主。」

昨天中選會公佈候選人的財產，陳其邁的財產多登記在太太名下，存款比對手國民黨高雄市長候選人柯志恩的存款還要少。陳其邁解釋，他家理財一向都是由太太在打點，因為他的小孩還有在唸書，所以一般家庭的開銷就是他負責。

陳其邁說，太太本身也有從事醫療的工作，一般來講是交給她來打點，自己負責子女的開銷，或者是家庭的開銷，在過去以前，從自己擔任民代到現在都是這樣。