又有新變種！全美BQ.1、BQ.1.1飆增中　CDC估計：佔新增確診10%↑

▲科學家依據各國發現的序列，在9月初首度命名BQ.1。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

Omicron又出現2個新亞型變異株BQ.1及BQ.1.1，均與BA.5有關。然而令人關注的是，BQ.1是9月初才被科學家首度命名的毒株，依據美國疾病管制與預防中心（CDC）14日最新估計數據，截至10月中旬，BQ.1及BQ.1.1佔據全美新增感染病例10%以上，持續增加中。

綜合華爾街日報、CBS等美媒報導，隨著新冠病毒持續變異，亞型變異株的種類越來越多，依據CDC估計，BA.5現階段仍是美國流行的主要毒株，約佔近期病例的67.9%，但已遠低於8月下旬峰值，當時佔全國約9成。

CDC估計數據顯示，BQ.1及BQ.1.1在美國各佔約5.7%，合計11.4%，是快速增長的Omicron新亞型變異株，因為早在一個月前，這兩種毒株造成的感染不到1%，且接下來可能超越另個Omicron亞變種BA.4.6。在全美所有地區中，紐約與紐澤西地區的BQ.1與BQ.1.1感染率最高。

▲Omicron出現2種新亞型變異株BQ.1及BQ.1.1，均與BA.5有關。（圖／路透）

至於外界關注的BQ.1及BQ.1.1免疫逃脫能力，這兩種亞型變異株棘蛋白均擁有多個突變，包括K444T、L452R、N460K與F486V，而BQ.1.1還多了R346T突變。先前泰國醫學科學廳廳長素帕棘提到，BQ.1.1毒株棘蛋白擁有的R346T、K444T、N460K突變點，可助躲避免疫系統。

「斯克里普斯轉用研究所」創辦人兼所長托波爾（Eric Topol）表示，BQ.1.1所擁有的關鍵突變可能使它特別擅長避開先前的免疫，此毒株的迅速崛起將成為美國下一波疫情浪潮的主要驅動因素。