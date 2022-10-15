北韓瘋狂砲擊390枚　強調回敬軍事挑釁！南韓怒控：已違反軍事協議

▲北韓13、14日同時在東西部海岸進行多起砲擊訓練。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）近來軍事挑釁不斷，甚至違反《九一九軍事協議》！繼13日晚間派遣10架軍機升空、昨（14）日凌晨在東西部沿岸進行砲擊，以及同時從平壤試射短程彈道飛彈，晚間又在東西部沿岸發射390多枚砲彈，南韓延坪島居民深感擔憂。對此，北韓軍方竟然強調，此舉是為了應對來自南韓軍的挑釁行為。

根據北韓官媒《朝中社》，北韓朝鮮人民軍總參謀部今（15）日上午發佈聲明，強調13日、14日上午9時45分陸續在第5軍團前線所位處的江原道鐵原郡一帶，偵測到來自敵方（南韓軍與駐韓美軍）的砲擊行動。

聲明內容為其所進行的一連串軍事挑釁行動進行合理化解釋，「為了應付敵情，朝鮮人民軍總參謀部要求東部與西部前線部隊，於14日17時至20時在敵情發生地點與我軍縱身（防禦）區域，同時向東海（日本海）與西海（黃海）進行放射砲（多管火箭砲）警告性射擊。從14日起進行的我軍前線部隊應對射擊，其目的在於向連續多次故意策動挑釁的敵方發出警告。」

北韓軍方呼籲南韓應立即停止挑釁行為，「敵方日後若在朝鮮半島（韓半島）激化軍事緊張情勢，我軍絕不輕易放縱，同時將採取徹底且極具壓倒性的應對措施。」

根據南韓《韓聯社》、《News1》，南韓聯合參謀本部指出，北韓14日下午5時至6時30分在江原道高城郡長箭邑向東海（日本海）砲擊90多枚、下午5時20分至7時在黃海南道海州市向西海（黃海）砲擊90多枚、同時在長山串（장산곶）一帶砲擊210多枚，總共進行多達390多枚的砲彈射擊訓練。

由於砲彈射擊後所落下的區域位於北方界線（NLL）北方海上緩衝區域內，因此南韓聯合參謀本部抨擊北韓此舉無疑已違反《九一九軍事協議》。

報導指出，北韓軍方在聲明中所稱的「南韓軍方的砲擊」，其實指的是駐韓美軍進行的MLRS多管火箭系統射擊訓練，當時駐韓美軍實施砲擊訓練的地點位於南北軍事分界線（MDL）南側5公里之外，並非位於《九一九軍事訓練》所規定的軍事分界線5公里之內，因此屬於正常性的軍事實彈演習。

據悉，北韓實施砲擊訓練時，南韓延坪島居民皆感到十分緊張，南韓海洋警察在接獲來自軍方的警報後，便在延坪島、白翎島、大小青島海域疏散漁船130多艘。

針對北韓連日來軍機升空、試射導彈、進行砲擊訓練，美國國務院副發言人巴特爾（Vedant Patel）於當地時間14日向北韓呼籲，應立即中斷一切挑釁行動，同時強調美國仍敞開與北韓之間的對話窗口。

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