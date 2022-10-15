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英國首相特拉斯再度急轉彎　恢復提高企業稅

▲▼英國首相特拉斯（Liz Truss）。（圖／路透）

▲英國首相特拉斯（Liz Truss）。（圖／路透）

中央社

英國首相特拉斯今天說，為恢復市場對英國的信任、穩定經濟，將執行前任政府推出、但先前被她強力否定的政策，即提高企業稅6%。

在前財相蘇納克（Rishi Sunak）推動下，前首相強生（Boris Johnson）領導的政府原計畫在明年4月將企業稅稅率由19%提高至25%。

強生7月遭逼宮、辭去執政黨保守黨黨魁一職後，蘇納克與特拉斯（Liz Truss）競爭黨魁、也就是英國新任首相大位，期間特拉斯曾批評蘇納克的增稅政策將阻礙英國經濟成長，蘇納克則直指特拉斯的減稅計畫缺乏必要的資金支撐，過於輕率，恐債留子孫。

繼3日急轉彎，取消訂定最高所得稅率上限為45%、以「刺激投資」的政策後，特拉斯今天再度髮夾彎，放棄她競選黨魁期間極力推銷的政見，讓她在黨內外的威信再受打擊。

她在競選期間曾堅稱，與其他七大工業國（G7）等經濟發達國家相較，英國政府的舉債程度偏低，財政情況絕對有能力負擔減稅造成的成本，而減稅是刺激經濟成長的重要方法。

除了政策屢遭挑戰，特拉斯在新政府人事安排上未信守「跨陣營舉才」的承諾，大舉重用「忠誠份子」，這讓黨內原本就對她不滿或有疑慮的人如今更加虎視眈眈、醞釀逼宮。特拉斯是1998年以來，黨內選舉得票率最低的保守黨黨魁。

今天遭撤換的前財相夸騰（Kwasi Kwarteng）多年來被視為特拉斯的忠實盟友，但當外界質疑她取消富人稅上限的決定時，特拉斯第一時間竟稱「那是夸騰要的」。如今夸騰上任不過37天就被迫黯然下台，成為英國1970年以來最短命的財政大臣。

特拉斯今天說，提高企業稅預計將為英國國庫每年帶來180億英鎊收入。

她在唐寧街10號記者會表示，她的成長經驗讓她知道何謂無法享受經濟成長的好處，因此她深信英國必須堅定追求經濟成長，這也是為何她從9月6日上任第一天以來就野心勃勃朝這個目標邁進。

特拉斯說，從2008年金融危機開始，英國這個偉大國家的潛力就被持續疲弱的經濟成長拖累，因此她將持續堅定追求低稅負、高薪資、高經濟成長。她瞭解民眾期待「穩定」，因此推出政策，支持企業與一般家戶應對能源費用高漲。

不過，特拉斯指出，英國的經濟問題也受外部因素影響。俄羅斯對烏克蘭發動的侵略戰爭引發全球經濟情勢惡化；此外，2020年以來為應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及其導致的經濟挑戰，政府大幅舉債。

她坦承，日前發布的小型緊急預算案「走得太遠、太快」，超乎市場預期，因此政府促進經濟成長的作法必須改變，以穩定市場、說服市場信任英國政府的財政紀律。這也是為什麼她決定要遵循前任政府的政策，提高企業稅。

特拉斯強調，政府將竭盡所能確保債務下降，並控制政府人事規模，以確保納稅人的錢都用在刀口上。

她承諾在公共支出速度較原先規劃放緩的情況下，持續確保公共部門的運作效率和品質。

關於撤換夸騰，特拉斯說她「非常遺憾失去他」，但強調夸騰與她有「共同的願景」，而新任財相韓特（Jeremy Hunt）則與她有「共同的信念和野心」。

特拉斯強調，身為首相，她的行動將永遠以國家利益為首要考量。她坦言情勢不容易，但「我們能挺過風暴」。

韓特本月底將宣布政府的年中財政計畫。

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