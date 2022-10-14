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英國財相夸騰遭撤換　英鎊聞訊重貶

▲▼英國財政大臣夸騰。（圖／達志影像）

▲英國財政大臣夸騰下台後，英鎊重貶。（圖／達志影像） 

文／中央社

英國政府提出預算案引發市場混亂後，英國財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）今天遭到撤換，消息傳出，英鎊兌美元匯率重貶。

法新社報導，英國首相特拉斯（Liz Truss）解除財相職務消息傳出後，英鎊匯率下挫1.2%，來到1.1188美元價位。

英國10年期公債殖利率下挫至3.98%。之前由於夸騰前途未卜，10年期公債殖利率之前曾在11日跌至4.64%。

英國投資服務網站「互動投資人」（Interactive Investor）分析師史考勒（Victoria Scholar）表示，面對市場混亂，特拉斯試圖用開除夸騰來恢復政府信譽。

英國過去幾個月經歷3任財相，包括自行請辭、和特拉斯競爭首相大位的蘇納克（Rishi Sunak）、被前首相強生任命但沒有獲得特拉斯留用的查哈威（Nadhim Zahawi），以及現在被炒魷魚的夸騰。

前外相韓特（Jeremy Hunt）已被任命為新任財相，也是英國4個月以來第4任財政大臣。

英國前財政大臣韓蒙德（Philip Hammond）表示，「我很憂心我們（保守黨）正在丟掉過去這麼多年來辛苦塑造、維持，作為一個有財政紀律，能夠建構有為政府的政黨聲譽」。

英國金融服務公司Hargreaves Lansdown分析師史屈特（Susannah Streeter）表示，「儘管特拉斯現在贏得些許喘息空間，但金融市場高度敏感，除非是與英格蘭銀行、預算責任局（Office for Budget Responsibility）和國際機構合作，否則仍可能造成新一波不穩定」。

工黨影子財政大臣李維茲（Rachel Reeves）表示，「難堪的政策急轉彎有其必要，但真正的損害已然造成。這是一場唐寧街製造的保守黨危機，不會被原諒或遺忘」。

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