15秒畫面尬爆！英首相特拉斯見國王　查爾斯「1句話」害她被狂酸

記者張寧倢／編譯

英國首相特拉斯（Liz Truss）上任不久就因為減稅計畫引發金融市場動盪、英鎊暴跌，正當面臨著來自保守黨內部更大的民意壓力之際，她12日獲得短暫喘息，與國王查爾斯三世（King Charles）進行首次例行召見，結果在王室公開短短不到15秒畫面中，查爾斯的「一句問候」反而讓特拉斯的處境更加尷尬。

▲英國國王查爾斯三世與首相特拉斯12日進行首次的每周例行召見。（圖／翻攝自英國王室YouTube頻道，下同）

據英國《衛報》等外媒報導，英首相特拉斯12日前往白金漢宮，首次與查爾斯國王舉行每周例行君主召見（audience）。王室官方會後公開了兩人見面時的影片，短短不到15秒的畫面卻充滿尷尬。特拉斯進門後先向查爾斯三世行屈膝禮並握手言道，「陛下，很高興再見到您。」

查爾斯三世問說，「所以妳又回來了？（So you’ve come back again?）」特拉斯答覆，「我非常榮幸。」此時，查爾斯三世卻以一句意味深長的話回應，「天哪（Dear oh dear.），無論如何（Anyway）…」這段影片曝光後迅速被英國網友瘋傳，許多人在推特發文表示，這一幕真的非常尷尬。

牛津大學外交學者Jennifer Cassidy表示，這畫面宛如情境喜劇中的情節，是最佳的政治尷尬和無意中造成的喜劇。蘇格蘭民族黨議員John Nicholson也諷刺，「查爾斯國王幫我們大家說話了…至少他不用忍受她太久」。美聯社報導，此前，特拉斯才在經濟閉門會議上遭到眾多議員們廣泛批評。

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