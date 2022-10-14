俄能源會副主席「確診新冠」亡！　和2大能源公司有密切關係

▲俄國會下議院「國家杜馬」能源委員會副主席佩特寧（Nikolay Petrunin）。（圖／翻攝自塔斯社）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯又傳出一名高官身亡，俄國會下議院「國家杜馬」能源委員會副主席佩特寧（Nikolay Petrunin）因新冠肺炎相關併發症身亡，享年47歲。根據統計，今年已經至少有9名與能源業有關的寡頭死亡，引發外界揣測。

根據《每日星報》報導，佩特寧因新冠肺炎併發症住院，有未經證實的消息指出，他已經住院昏迷至少1個月，但最後仍宣告不治，享年47歲；俄羅斯下議院議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）也對外證實這項消息。

被稱作「天然氣金童」、「政界奇才」的佩特寧是俄國下議院能源委員會副主席，權力非常大，而他在2016年從政之前，還曾擔任過天然氣公司的高階主管，專門替能源商建造天然氣管道，和國營的俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）、俄羅斯石油公司（ROSNEFT）都有密切關係。

俄羅斯寡頭接連死亡，引發國際媒體關注，其中至少9人涉入能源產業。其中4人與Gazprom及其子公司有關，另外2人與俄羅斯最大私營石油與天然氣公司盧克石油（Lukoil）有關。

盧克石油董事長馬加諾夫（Ravil Maganov）9月1日從醫院6樓墜下身亡。報導指出，他被毆打後扔出窗外摔死，此說法未獲證實，但公司卻聲稱他是因為「重病」去世。

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