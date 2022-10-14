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俄羅斯政府下令　克里米亞大橋2023年7月前修復

▲▼ 克里米亞大橋。（圖／路透）

▲克里米亞大橋8日清晨爆炸後，直升機灑水滅火。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

俄羅斯政府網站發布的一份文件指出，克里米亞大橋的修復作業將由下安加爾斯克運輸公司負責，相關作業應該要在2023年7月1日前完成。

克里米亞大橋10月8日清晨爆炸起火，俄方緊急展開修復，在爆炸發生後10小時就恢復部分通車。依據美國太空技術公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）12日發布的衛星影像，修復工作正在進行中，可見小型車輛已能在橋上行駛，克赤渡輪碼頭與附近一處廢棄機場停放大量貨運卡車，等待運往俄羅斯。

▲▼ 美國太空技術公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）12日發布克里米亞大橋修復進度的衛星影像。（圖／路透）

▲▼ 美國太空技術公司馬薩爾科技12日發布克里米亞大橋修復進度的衛星影像。（圖／路透）

▲▼ 美國太空技術公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）12日發布克里米亞大橋修復進度的衛星影像。（圖／路透）

▲▼ 大量貨運卡車在克赤渡輪碼頭等待，準備前往俄羅斯。（圖／路透）

俄羅斯指責克里米亞大橋爆炸事件是烏克蘭所為，並於10日起連續多日對烏克蘭各地進行猛烈飛彈攻擊，普丁更親口說，這是為了報復烏克蘭炸毀克里米亞大橋的恐怖主義行為。

克里米亞大橋又稱「克赤大橋」（Kerch Bridge），是俄羅斯唯一一座通往克里米亞半島的橋梁，全長19公里，耗資近40億美元、歷時3年打造，2018年普丁親自出席通車典禮，並駕駛第一輛卡車通過。

 

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