以為爸爸睡著　4歲女娃「伴屍1整天」！他送小孩上學卻死在門口

▲ 帕西被發現陳屍駕駛座，座椅向後傾斜。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國宋卡府發生一起悲劇，一名父親疑似因心臟病發作，送小孩上幼稚園時在車上不幸身亡，被發現時遺體已經開始僵硬，而他年幼的女兒還以為父親只是睡著，乖乖在車上等了一整天。

根據當地CH7、《泰國世界日報》，這起事件發生於宋卡府最大城合艾市，當地警方12日傍晚獲報，一名男子陳屍一輛停靠幼稚園入口處的車上，趕到現場發現男子坐在駕駛座上，已經沒有生命跡象，座椅向後傾斜。經查死者為春武里府41歲男性帕西，被發現時已死亡多時，遺體開始僵硬，沒有受傷跡象，初步研判是因自身疾病或心臟病發身亡。

帕西的2名女兒當時都在現場，就讀小學6年級的11歲大女兒在一旁傷心哭泣，就讀幼稚園的4歲小女兒則是以為父親在睡覺，沒有意識到他已經身亡。

小女兒表示，父親餵她吃2口飯後，從早上就開始「睡覺」，怎麼叫都叫不醒，她便在車上陪父親一整天，直到晚間7時下起雷雨，她才下車進學校找姊姊，途中遇到老師。由於帕西平時都是下午3時接女兒回家，當天卻遲遲沒有出現，令這名教師察覺異狀，跟著女童回車上查看，驚覺帕西已經死亡。

死者大女兒則表示，父親平常總是先送她上學，餵妹妹吃飯後再帶她到幼稚園，當天上午7點多送她到學校後，下午卻一直沒有來接送，直到妹妹說父親在車上睡著，才得知患有心臟病的父親已經過世。

她們的母親遠在馬來西亞工作，目前由老師代為照顧，正了解她們是否有其他親戚。死者遺體則送往醫院驗屍，以查明死因。

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