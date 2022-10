1.4兆收購推特有貓膩？馬斯克驚爆「正接受美國政府調查」

▲馬斯克被爆因收購推特一案被美國聯邦政府調查。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

推特在當地13日公開法庭文件,聲稱美國聯邦政府正在就馬斯克(Elon Musk)以440億美元(約新台幣1.4兆元)收購推特一事,不過文件並未說明調查重點與負責調查的部門或機構為何。相關文件被公開後,推特的股價一度下跌2%。

綜合外媒報導,過去數月一直在與馬斯克就收購案展開訴訟的推特,在13日公開一份法庭文件,聲稱馬斯克目前正因推特收購案,受到聯邦當局的調查。這份法庭文件的落款日期為10月6日,不過相關文件卻遲至13日才被公開。

Elon Musk is under federal investigation due to his conduct surrounding the the Twitter acquisition the company said in a court filing. No agency was identified but they want the court to hand over records turned over as part of the trial. pic.twitter.com/GpxKb9FOQZ