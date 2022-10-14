1.4兆收購推特有貓膩？馬斯克驚爆「正接受美國政府調查」

▲馬斯克被爆因收購推特一案被美國聯邦政府調查。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

推特在當地13日公開法庭文件，聲稱美國聯邦政府正在就馬斯克（Elon Musk）以440億美元（約新台幣1.4兆元）收購推特一事，不過文件並未說明調查重點與負責調查的部門或機構為何。相關文件被公開後，推特的股價一度下跌2%。

綜合外媒報導，過去數月一直在與馬斯克就收購案展開訴訟的推特，在13日公開一份法庭文件，聲稱馬斯克目前正因推特收購案，受到聯邦當局的調查。這份法庭文件的落款日期為10月6日，不過相關文件卻遲至13日才被公開。

Elon Musk is under federal investigation due to his conduct surrounding the the Twitter acquisition the company said in a court filing. No agency was identified but they want the court to hand over records turned over as part of the trial. pic.twitter.com/GpxKb9FOQZ — Alejandra Caraballo (@Esqueer_) October 13, 2022

推特的代表律師指出，他們數月前曾要求馬斯克的律師提供他們與聯邦當局之間的「實質性通信」副本，因為相關文件涉及了這宗官司的關鍵問題，卻遭馬斯克團隊拒絕，直到德拉瓦州法官10月6日強制馬斯克必須提交相關文件，馬斯克團隊才終於乖乖就範。

就在馬斯克交出文件的同一天，他也改變立場，宣布將持續進行推特收購案，因此法官暫停了雙方訴訟。馬斯克的律師斯皮羅（Alex Spiro）告訴路透社，推特公開的法庭文件是一個「誤導性行為」，並堅稱「正在接受聯邦調查的人是推特的高階主管」。推特拒絕就此事做出置評，而推特的股價在公開法庭文件當天一度下跌了2%。