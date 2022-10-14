日30歲外科醫偷拍成癮！女淋浴間藏攝影機　春光全都錄

記者王佩翊／編譯

日本茨城縣常陸那珂醫院一名外科醫師在院內的女性淋浴間與更衣室偷偷安裝攝影機，偷拍女性裸體。直到嫌犯所設置的攝影機不小心掉落，被打掃人員拾獲，整起事件才因此曝了光。警方14日將該名男醫師逮捕，而他也主動坦承犯案，不過院方則表示，「詳細內容還待確認中。」

根據《日本新聞網》報導，常陸那珂醫院的30歲外科醫師木下瑛貴涉嫌在7月至9月之間，侵入醫院內女性專用的淋浴間，並安裝攝影機，以偷拍女性更衣淋浴。警方表示，日前該院的一名清潔人員偶然在淋浴間的脫衣處拾獲一個類似攝影機的東西，因此通報警察，整起事件才被發現。

警方隨後鎖定該院的外科醫師木下瑛貴，而他也隨即坦承犯行，因此被警方逮捕。對於相關事件，常陸那珂醫院僅表示，相關事件仍待確認中。

另一方面，日本13日才傳出一名43歲整形外科醫師竹澤章一2021年12月3日趁著女病患在麻醉狀態沒有意識時，性侵對方，而同月11日他又再度趁著對方被麻醉時性侵，前後得逞至少2次，因而遭到逮捕。不僅如此，嫌犯的手機內還存有大量對女性病患的猥褻影片，受害人數超過10人。該名變態男醫師7月更曾因為對女下屬下藥，趁對方失去意識後性騷擾，遭到逮捕並起訴。

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