復盤之戰終局！狗哥、Cyo和解「盼觀眾停怒火」：聚焦世界賽就好

記者蘇晟彥／綜合報導

《英雄聯盟》世界賽賽外賽「Cyo復盤之戰」於日前開打，經過幾日延燒，Cyo於14日下午1點多發出「道歉聲明」。針對自己私人臉書罵狗哥（狗輯跳牆）的事情表示歉意，也強調兩人已經經中間人牽線直接語音對談，自己也有深刻反省，雙方都希望未來大家聚焦在世界賽就好，停止獵巫行動，替這次復盤之亂劃下句點。

Cyo於日前復盤CFO對上RNG慘敗之戰言論引起爭議，小亮、狗哥在復盤他的復盤時發出抗議之詞，因此讓Cyo忍不住怒火，在私人臉書發文大罵「閉上你的狗嘴」，讓戰火延燒。但經過數日冷靜，雙方經過中間人牽線後，已經私下做好溝通，最早的原意是希望不要再用類似的復盤方式，讓抨擊到的選手、戰隊有負面影響，但最後演變成四處謾罵。

因此，Cyo在致歉聲明中表示，對於曾經冒犯到任何人的言論，他都感到真心抱歉，在朋友牽線後，已經跟狗哥單獨聊過，臉書貼文的起因是因為他情緒化上頭，連帶影響身邊很多人。而經過這次事件他也學到教訓，也在得到狗哥原諒後，希望大家聚焦在世界賽，再給他一點時間反省，狀態調整好才會繼續更新影片。

此外，狗哥也在臉書上指出，最早討論的原意是希望不要再出現類似的復盤方式。對於被抨擊到的選手或戰隊都有很負面的影響。雙方在討論之後也有了對於復盤的共識，希望之後可以平息火苗，自己也對於這幾天較為偏激的言論或是無意間的引導攻擊，影響了CYO以及我身邊的友人感到非常抱歉。