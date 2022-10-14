　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國會暴動未公開影片首曝光！　裴洛西「躲5小時」狂打電話討救兵

記者張寧倢／綜合外電報導

美國總統拜登勝選後引發川普陣營強烈不滿，部分激進「川粉」於2021年1月6日強行闖入國會大廈，試圖阻止選舉結果認證程序，騷亂中有5人死亡。眾議院調查特別委員會在最新一場公開聽證會中公布新影片，其中眾院議長裴洛西在國會遇襲時被困將近5小時，忙著四處打電話討救兵，試圖控制局勢。

▲▼美國眾議院特別委員會13日針對1月6日國會襲擊案召開公開聽證會，其中公布一段新影片顯示眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）和黨內同僚狂打電話找救兵。（圖／路透）

▲美眾議院特別委員會13日召開聽證會，其中公布一段新影片顯示眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）和黨內同僚狂打電話搬救兵。（圖／路透，下同）

綜合CNN等外媒報導，美國聯邦眾議院去年組成「1月6日襲擊事件調查特別委員會」，迄今陸續召開多場公開聽證會以利調查。然而，委員會在13日的最新一場聽證會上播放一段未曾公開的新影片，其中包含眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）與參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）等人被緊急疏散到距離國會大廈以南2英里的美國陸軍基地。

影片中的裴洛西在基地中對國會同僚們表示，「一定要有辦法讓民眾保持對政府運作的安全感或信心，相信真的能選出美國總統。」她和參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）狂打電話找救兵，試圖讓國民警衛隊前往國會大廈。舒默心煩意亂地對裴洛西說，「我要打電話給該死的（國防部）部長。」還打給當時的陸軍部長麥卡錫表示，「拜託你，整個國會大廈都被橫掃了。」

▲▼美國眾議院特別委員會13日針對1月6日國會襲擊案召開公開聽證會，其中公布一段新影片顯示眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）和黨內同僚狂打電話找救兵。（圖／路透）

▲裴洛西與舒默打電話向地方州長尋求協助。（圖／路透）

《衛報》指出，由於時任總統川普的不作為，國民警衛隊延遲了數小時才進行部署。影片中有人宣布一個震驚的消息稱，還在國會裡的眾議員已經開始戴上防毒面具準備突圍，裴洛西聞言先是要求那人再說一次，才對著另一名民主黨領袖說，「你相信嗎？」她似乎意識到事情的嚴重性。

裴洛西的幕僚長後來告訴她，美國特勤局已經勸阻川普前往國會大廈與支持者見面。裴洛西滿臉嚴肅地回應，「如果他來了，我會一拳把他打出去…我會進監獄，但我會很開心。」她後來打給時任副總統彭斯（Mike Pence）說，「我擔心你在國會大廈裡（會有危險），不要讓任何人知道你在哪裡。」

▲▼美國眾議院特別委員會13日針對1月6日國會襲擊案召開公開聽證會，其中公布一段新影片顯示眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）和黨內同僚狂打電話找救兵。（圖／路透）

▲當裴洛西被告知國會大廈內部的議員戴起防毒面罩，準備應對催淚瓦斯攻擊時幾乎不敢置信，還問旁邊的同僚說「你相信嗎？」

裴洛西也打電話給時任代理司法部長羅森（Jeffrey Rosen），要求他說服川普發表聲明，讓支持者離開國會大廈，「他們剛才打破窗戶或類似的各種事情…他們說有人中彈了。這太可怕了，而這都是在美國總統（川普）的慫恿下。」舒默也對著電話那頭直呼，為何羅森不請川普公開叫支持者回家，「司法部長先生，你的執法職責呢？」

《衛報》稱，在整段影片中，裴洛西保持著鎮定，她敦促羅森時幾乎沒有刻意提高音量，在尋求彭斯和川普內閣官員等人的幫助之下，試圖找到讓參、眾議院重新開會完成選舉結果認證的方式。最終，直到1月6日當天晚上國會大廈才完成清場，國會工作得以恢復，並重新召開會議。

報導指出，特別委員會的成員們13日也投票一致通過，決定向川普發出傳票，傳喚他出面作證。不過，考量時間限制和潛在的法律阻力，此舉也可能只是一種「象徵性姿態」。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►「船井burner倍熱極纖錠」激殺3折！好好管理體脂肪

ET快訊
黃大煒心臟衰竭緊急送醫　雙腳僵硬像木頭
女確診食道癌！醫揪1愛好：很多亞洲人都有
獨／他殺女大生後吞藥...就醫「露詭異微笑」　警：頭皮發麻
工作證拿出來！「4大職業」爽玩樂園只要299元
15秒畫面尬爆！英首相見國王　查爾斯「一句話」害她被狂酸
獨／「鶯歌忍者龜」搶救輕生男　1關鍵揭大馬女命案
全球財富報告出爐！台灣人均淨資產「亞洲最富有」　世界排名第5

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

在家上班「這動作」慘丟工作！她被約談才知闖禍　哭了：才剛加薪

15秒畫面尬爆！英首相特拉斯見國王　查爾斯「1句話」害她被狂酸

1.4兆收購推特有貓膩？馬斯克驚爆「正接受美國政府調查」

澳洲連日暴雨三州緊急疏散　河水暴漲7米高恐淹沒4000戶房屋

北約秘書長：核武是「分界線」　普丁越界將釀嚴重後果

蘋果賣iPhone不附充電器　巴西法官認定違法開罰6.3億

印尼131童驚爆腎衰竭！疑喝下「印度污染毒藥」　當局籲政府快停售

日本女自衛隊員跟男同事睡一起！憂男友起疑　謊稱遭性侵

俄羅斯政府下令　克里米亞大橋2023年7月前修復

以為爸爸睡著　4歲女娃「伴屍1整天」！他送小孩上學卻死在門口

媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨

女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

黃子佼聲援Lulu捲雙面人風波　嘆「太無辜了」：小S出來講也太晚了

問媽怎沒有第一眼愛上爸？　她無情回「太黑」女兒笑瘋

貓媽躺女兒身上求舔毛　見對方無動作就揮拳！

妹子喊「過20該穿成熟點」　秒套碎花裙變嬤...網：過熟

楊繡惠開罵台一線阿文「狂借錢」！　直播強調：說得都是事實

在家上班「這動作」慘丟工作！她被約談才知闖禍　哭了：才剛加薪

15秒畫面尬爆！英首相特拉斯見國王　查爾斯「1句話」害她被狂酸

1.4兆收購推特有貓膩？馬斯克驚爆「正接受美國政府調查」

澳洲連日暴雨三州緊急疏散　河水暴漲7米高恐淹沒4000戶房屋

北約秘書長：核武是「分界線」　普丁越界將釀嚴重後果

蘋果賣iPhone不附充電器　巴西法官認定違法開罰6.3億

印尼131童驚爆腎衰竭！疑喝下「印度污染毒藥」　當局籲政府快停售

日本女自衛隊員跟男同事睡一起！憂男友起疑　謊稱遭性侵

俄羅斯政府下令　克里米亞大橋2023年7月前修復

以為爸爸睡著　4歲女娃「伴屍1整天」！他送小孩上學卻死在門口

黃大煒心臟衰竭！以為曬傷「多喝水反惡化」　雙腳變僵硬：像木頭

還是視訊！二十大首場發布會場地曝光　三地連線回答中外記者提問

走不出砸人事故陰影！MIRROR男星「違約辭演新作」證實：狀態不適

差點和阿巴西打起來？胡瓏貿本來是要去道歉：我打球就是比較兇

大選前哨戰！「百里侯應援」衝人氣　投票預測抽三星

永聯物流開發聯手馬來西亞雇員公積金　在馬國打造現代化智慧倉儲

山東大饅頭不是山東人在賣！　連俞涵苦尋方言老師：結果全講台語

周予天「家有喜事」讚弟妹趙岱新個性好！曝周興哲求婚準備2個月

外資法人曝台股落底訊號　第四季掌握科技股長線投資契機

快訊／滑輪溜冰國家教練涉性騷雙方陳述差異　協會決議續暫停職務

大媽講電話太入迷...踩空落魚池 網歪樓：那個笑聲太魔性！

國際熱門新聞

電梯下墜病患頭朝下墜落亡　影片曝光

大阪環球影城又有「新人骨」！萬聖節遊客嚇壞

注射空氣到血管！護理師連環殺嬰「7娃慘死」

女大生父母：我的女兒就這樣沒有了

馬國女大生遭勒斃　出身背景曝！獲保薦赴台求學

大馬女大生家屬今飛台　處理身後事

忘記拔又戴新的！　她眼睛取出23片隱眼

快訊／馬國女大生父母15:00飛台灣

美國新冠「公衛緊急狀態」宣布延長90天

海盜船斷2半「90度插地」　驚悚畫面曝

全球財富報告　台灣人均資產亞洲最富

通膨數據令人失望　美股大漲827點

台人均GDP超越日韓「稱霸東亞」　韓媒讚嘆

她硬退「8年前的印表機」　好市多這樣反擊

更多熱門

相關新聞

美國會暴動案全數通過「傳喚川普」

美國會暴動案全數通過「傳喚川普」

美國會暴動案調查委員會在13日舉行第九場聽證會，以9票贊成0票反對，全數通過傳喚前總統川普到眾議院進行宣誓並提供證詞，傳票預計在幾日內送出。川普則在他自創的社交平台Truth Social上回應，拖到中期選舉前才提出傳喚，「委員會就是敗類（Bust），他們只會分裂我們的國家。」

陪學生練球　女師和17歲男車震8次被捕

陪學生練球　女師和17歲男車震8次被捕

牛仔褲要價278萬　百年古著保存狀態超驚人

牛仔褲要價278萬　百年古著保存狀態超驚人

星鏈支援烏克蘭太燒錢　馬斯克要美國防部買單

星鏈支援烏克蘭太燒錢　馬斯克要美國防部買單

男殺前妻放火燒屍　後院飄腐肉燒烤味

男殺前妻放火燒屍　後院飄腐肉燒烤味

關鍵字：

裴洛西Nancy Pelosi川普國會暴動川粉國會遇襲北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

沒有使用期限！她挖出8組「LINE免費貼圖」

電梯下墜病患頭朝下墜落亡　影片曝光

羅志祥認跟愷樂有聯絡！　私下和解周揚青

廖老大「露蜜臀」飲料妹本尊找到了

66歲房客阿北「4天沒出門」　女房東看監視器心酸

Netflix廣告版訂閱方案來了！

3年內「3大馬女生」死在台灣！她慘變人彘

獨／前男友衝住處來不及：想宰了他

馬國女遇害　大馬網罵台魔殺人

「文化新聞系花」啦啦隊跳一半突脫褲！

即／高雄水泥車翻落高架橋！司機命危　路過嬤孫壓傷

謝和弦選不了議員　莉婭回應了

獨／女大生遭勒斃！前男友疑兇手是粉絲

大阪環球影城又有「新人骨」！萬聖節遊客嚇壞

士林大馬女命案「兇嫌」起底　無業北漂IG認識一週

更多

最夯影音

更多
媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨

媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨
女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉

回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面