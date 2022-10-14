今增80死「創此波疫情新高」　指揮中心：落後指標持續觀察

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（14）日公布新增4萬8205例本土病例；另增80例死亡，創下此波疫情以來新高。疫情監測組組長周志浩表示，今例死亡病例增加，可能與雙十連假期間醫院暫停通報有關，而死亡統計原本就是一個比較落後的指標，指揮中心會持續注意後續變化情形。

今日新增之48,205例本土病例，為21,970例男性、26,211例女性、24例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

個案分布為新北市(9,251例)，臺中市(6,372例)，桃園市(5,158例)，高雄市(4,980例)，臺北市(4,849例)，臺南市(3,719例)，彰化縣(2,494例)，屏東縣(1,554例)，新竹縣(1,213例)，雲林縣(1,192例)，苗栗縣(1,187例)，新竹市(1,093例)，宜蘭縣(940例)，嘉義縣(828例)，基隆市(759例)，南投縣(700例)，花蓮縣(685例)，嘉義市(523例)，臺東縣(346例)，金門縣(191例)，澎湖縣(156例)，連江縣(15例)。

▲指揮中心公布10/14確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

周志浩表示，今日新增病例相較於上週下降了5%，但疫情仍在高原期，呼籲民眾防疫措施仍不可鬆懈。

醫療應變組副組長羅一鈞也說明一週重症與致死率統計，截至昨日今年本土病例超過700萬例，致死率維持0.16%與前幾週持平，但70~90歲三年齡層致死率下降了0.02~0.06百分點，顯示疫情雖然在高原期，長者致死率卻有緩降趨勢。

此外，兒童重症個案累計247例，以5歲以下佔比163例最多。而重症個案中，有高達81%、201例沒有接種任何一劑新冠疫苗，提醒家長可儘早帶5歲以下幼兒接種，避免成為重症高風險侵襲對象。

▲指揮中心10/14說明新增中重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

▲指揮中心公布今年以來本土病例分析及年齡層統計。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布國內兒童(12歲以下)本土重症個案分析。（圖／指揮中心提供）

►快來囤貨！150抽衛生紙 一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！