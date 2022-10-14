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快訊／本土+48205！新北增9251例最多　12縣市病例破千

▲▼指揮中心8/19記者會，疫情監測組組長周志浩說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心疫情監測組組長周志浩說明。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（14）日公布新增4萬8205例本土病例，12縣市病例破千，以新北市通報9251例最多，其於六都依病例數通報多寡，依序為台中6372例、桃園5158例、高雄4980例、台北4849例與台南3719例。今日另增80例死亡，創下此波疫情以來新高。

指揮中心表示，今日新增之48,205例本土病例，為21,970例男性、26,211例女性、24例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(9,251例)，臺中市(6,372例)，桃園市(5,158例)，高雄市(4,980例)，臺北市(4,849例)，臺南市(3,719例)，彰化縣(2,494例)，屏東縣(1,554例)，新竹縣(1,213例)，雲林縣(1,192例)，苗栗縣(1,187例)，新竹市(1,093例)，宜蘭縣(940例)，嘉義縣(828例)，基隆市(759例)，南投縣(700例)，花蓮縣(685例)，嘉義市(523例)，臺東縣(346例)，金門縣(191例)，澎湖縣(156例)，連江縣(15例)。

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▲▼指揮中心公布10/14確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布10/14確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增80例本土病例死亡個案，為49例男性、31例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、77例具慢性病史、61例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年7月15日至10月11日，死亡日期介於7月27日至10月11日。

指揮中心統計，截至目前國內累計18,639,311例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,537,642例排除)，其中7,098,970例確診，分別為35,680例境外移入，7,063,236例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。 2020年起累計11,766例COVID-19死亡病例，其中11,750例本土，個案居住縣市分布為新北市2,426例、臺北市1,315例、臺中市1,201例、高雄市1,096例、桃園市901例、臺南市881例、彰化縣666例、屏東縣475例、雲林縣366例、南投縣363例、苗栗縣316例、嘉義縣287例、基隆市262例、宜蘭縣254例、花蓮縣204例、新竹縣192例、嘉義市190例、臺東縣162例、新竹市134例、澎湖縣34例，金門縣25例；另16例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

▲▼指揮中心10/14公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心10/14公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

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