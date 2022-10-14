苦苓宣布「臉書、Podcast」停更！　原因曝光

▲苦苓。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

知名作家苦苓常在臉書上分享心情、聊時事，也有經營Podcast節目《苦苓巴拉巴拉》，不過稍早他就發文表示，「因為本人身心狀況不佳」，所以將暫停更新，期待之後再相會。

苦苓稍早在臉書上貼文，提到「因為本人身心狀況不佳，目前無法繼續創作」，所以FB「苦苓（王裕仁）」和Podcast節目《苦苓巴拉巴拉》都已暫時停止更新，請各位朋友和聽眾們諒解，也期待能早日再與大家相會。

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「苦苓大哥保重，平安健康，等您回來」、「苦老師希望您早日康復」、「早日康復，等老師回歸」。資深媒體人周玉蔻也回應「保重！」作家黃大米則留言表示「苦大哥加油！」

全文如下：

因為本人身心狀況不佳，目前無法繼續創作，故FB苦苓（王裕仁）和Podcast《苦苓巴拉巴拉》都已暫時停止更新，還請各位朋友和聽眾們多多諒解，也期待能早一天和大家在空中再會。

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