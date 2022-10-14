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日本橘高校發文「狂讚台灣」！回憶來台表演：如夢一般的時光

▲▼ 橘高校吹奏部。（圖／橘高校吹奏部官網）

▲橘高校吹奏部來台表演。下同。（圖／橘高校吹奏部官網）

記者王佩翊／編譯

今年國慶典禮特別邀請到日本京都橘高校吹奏部進行表演，精彩演出也引發熱烈好評，橘高校10日返國後，隨即在吹奏部發表此次來台表演的心得與演出照片。文中寫道，「如今再次回想起在台灣的時光仍舊感覺像是夢一般，謝謝台灣的各位熱情地歡迎我們。」

橘高校吹奏部11日以「台灣遠征」為題在官網上發表文章並寫道，「大家好！我們是京都橘高校吹奏部！昨天結束台灣遠征的所有行程後終於回國了！我們在Instagram上傳了更多的台灣活動照片，請各位務必確認！如今再次回想起在台灣的時光仍舊感覺像是夢一般，謝謝台灣的各位熱情地歡迎我們。我們在官網上傳了在Instagram沒有公開過的照片！」同時po出一系列由台灣總統府提供的表演照片。

▲▼ 橘高校吹奏部。（圖／橘高校吹奏部官網）

▲▼ 橘高校吹奏部。（圖／橘高校吹奏部官網）

▲▼ 橘高校吹奏部。（圖／橘高校吹奏部官網）

▲▼ 橘高校吹奏部。（圖／橘高校吹奏部官網）

從照片中可以再度回顧橘高校吹奏部的賣力表演與青春身影，事實上，橘高校吹奏部9月就曾正式在官方Instagram公布來台演出的消息，抵達台灣後也陸續分享了一系列照片與來台交流的心得，其中不只有國慶當天的表演花絮，還有赴總統府獲總統蔡英文接見、圓山大飯店快閃表演等照片。

▲▼ 橘高校吹奏部。（圖／橘高校吹奏部官網）

▲▼ 橘高校吹奏部。（圖／橘高校吹奏部官網）

▲▼ 橘高校吹奏部。（圖／橘高校吹奏部官網）

橘高校吹奏部在Instagram感動寫道，「今年適逢日台友情50周年，能有幸參與國慶日盛典倍感光榮，為了不辜負台灣民眾的期待，吹奏部也努力練習，並且學習台灣與日本間的歷史與關係。赴台後，吹奏部獲得來自各方的協助，也讓我們收穫許多經驗。感謝各位熱情的歡迎，我們才能順利地完成台灣遠征。」

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