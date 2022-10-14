地表最貴古著！一條牛仔褲「要價278萬」　放140年保存狀態超驚人

▲美國西部礦井中找到一條1880年代的牛仔褲，拍賣價高達8.7萬美元。（圖／翻攝自IG／@denimdoctors）

記者張寧倢／編譯

一條牛仔褲竟然比汽車還貴。美國西部一處廢棄礦井中日前「出土」一條19世紀的Levi's牛仔褲，除了左腳膝蓋處和褲管底部有布料破損外，整體狀態保存得相當良好，很難想像牛仔褲的歷史比一戰更加久遠，最終它在拍賣會上以高達8.7萬美元（約新台幣278萬元）的價格售出，是史上最高價的牛仔褲之一。

根據CNN報導，這條1880年代的Levi's牛仔褲近日在美國新墨西哥州一個小鎮拍賣會上，由23歲的豪特納（Kyle Hautner）和牛仔褲古著市場資深人士史蒂文森（Zip Stevenson）以8萬7400美元的價格得標，創下有史以來牛仔褲的最高價格之一，其中豪特納支付9成金額，史蒂文森則支付了剩下的1成。

▲牛仔褲經過大約140年後仍保存得相當良好。（圖／翻攝自IG／@denimdoctors）

史蒂文森在洛杉磯開了一家30年的牛仔褲修復店，但他受訪表示自己從來沒找到過保存得如此良好的古著牛仔褲。他說，大約5年前哈里斯（Michael Harris）開始在美國西部尋找這種牛仔褲，「5年來至少找了50個廢棄礦井，但都不比不上現在這條牛仔褲的品質。」

報導稱，世界上有幾條類似的牛仔褲被保存在博物館裡，但都太容易損壞而沒辦法真的拿來穿上身。史蒂文森說，但這條「出乎意料地耐用結實，所以絕對可以穿」，雖然有幾個地方比較軟，可以再用補丁加強，但除此之外，「它完全是條超級紮實的牛仔褲。」

為期4天的拍賣會是由丹寧古著專家伊頓（Brit Eaton）舉辦的，他受訪時稱蒐集尋找這樣的單品就像是種「完全的上癮」，「我做這行已有25年，一條普通的古著牛仔褲大約價值100美元，所以能找到如此高價的一條褲子，可說是一輩子僅此一次。」