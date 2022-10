澳洲連日暴雨三州緊急疏散　河水暴漲7米高恐淹沒4000戶房屋

▲影片取自YouTube,如遭刪除請見諒。



實習記者任庭儀/編譯

澳洲暴雨連下多日,引發當地東南部多處洪災,許多居民被強制疏散。其中,位於首都墨爾本以北約100公里的古爾本河,已超越1974年5月創下的歷史最高水位,未來幾日可能將持續升高影響數千家戶。維多利亞州長安德魯表示,「水位將持續上漲,有越來越多房屋會被淹沒。」

據《路透社》、《衛報》報導,澳洲近日受反聖嬰現象影響,經常暴雨一下就是好幾天,部分地區在短短24小時內的降雨量達到10月平均降雨量的3倍以上,目前維多利亞州、新南威爾士州、塔斯馬尼亞州已有數千居民被強制疏散。迄今至少有500戶房屋被淹沒,並釀1人死亡、1人失蹤。

新南威爾士州西部一名男性在汽車被洪水淹沒後溺水身亡,救援人員尚在尋找另一名63歲失蹤男性,據說他也在類似情況下被洪水捲走。

維多利亞州許多河流都達到嚴重致災的大洪水水位,迫使居民在夜間進行緊急疏散。距首都以北100公里的古爾本河(Gouldburn River)已超越1974年5月創下的最高水位7.64米,未來數日將持續上升,可能達到12.2米。

維州州長安德魯(Daniel Andrews)表示,被淹房屋數量「絕對、肯定」會爆增,他認為這將是維州幾十年來最嚴重的洪水事件之一。維州緊急服務局(emergency services)局長維布施(Tim Wiebusch)指出,超過4000戶房屋將被洪水包圍或淹沒。

社群媒體上許多影片顯示,人們抱著他們的寵物疏散,還有些人則在船上獲救。網友更拍攝到一隻袋鼠試圖在被洪水淹沒的公園中跳躍逃離。

